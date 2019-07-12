В Киеве признали, что зря смеялись над сирийской кампанией России

12.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Россия не остановится никогда, если будет видеть перед собой цель. Доказательством тому являются трехсотлетние попытки захватить Левобережье Украины, подчинение Кавказа и кампания в Сирии.

Об этом в эфире 4 канала заявил киевский пропагандист Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русским, чтобы Левобережье взять и перейти на правый берег Днепра понадобилось 350 лет. Захватили . Они били чеканом в одну точку 350 лет. Кавказ завоевывали 200 лет – завоевали. Как над ними все смеялись в Сирии, когда они только зашли в Сирию, еще считали дни, когда Асада не будет. Асад при должности, 70% территории Сирии освобождены россиянами и сейчас этот успех мультиплицируется на Ливию, на Центрально-Африканскую Республику, на Венесуэлу, Египет и так далее. Я знаю, кто такие россияне, у меня половина крови русская, я их чувствую изнутри. Они никогда не остановятся», – заявил Арестович.