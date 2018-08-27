В Киеве признали – грозили Донбассу колючей проволокой задолго до войны

27.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Война на Донбассе могла начаться намного раньше – вскоре после «оранжевой революции», поскольку уже тогда из Киева звучали унизительные угрозы вроде обещания обнести регион колючей проволокой.

Однако десять лет назад украинским политикам хватило ума, чтобы избежать силового противостояния, отказавшись от тотального уничтожения политических оппонентов.

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Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«После «оранжевой революции» 2005 года пытались уничтожить своих врагов в Партии регионов. Не получилось, потому что вернулись к демократической процедуре. В 2006 году у нас были выборы и на них, нравится вам или нет, победила не «Наша Украина», а «Батькивщина» и Партия регионов. Это спасло Украину от того, что некоторые предлагали колючей проволокой Донбасс перекрыть. Ещё тогда предлагали, в 2005 году», – вспоминает Карасёв.

«Тогда получилось погасить это, потому что была демократическая процедура, и то, что относительно мирно прошёл Донбасс, не было российской агрессии. Это дело смикшировали демократическими выборами», – добавил он.

Карасёв с ностальгией вспоминает времена президентства Виктора Ющенко.

«2005-2010 годы и с политической, и с экономической точки зрения были не самыми плохими в нашей истории», – отметил он.