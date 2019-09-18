В Киеве спецназ задержал провокатора, угрожавшего взорвать мост

18.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Спецназовцы в результате проведения спецоперации задержали минера киевского моста Метро, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такую информацию подтвердили Нацполиция и СБУ. “Задержали”, — заявила глава отдела коммуникаций столичной полиции Оксана Блищик.

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Правоохранители установили личность мужчины. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко. В то же время он отметил, что МВД не будет раскрывать личность задержанного, а на вопрос о том, проводятся следственные действия по месту жительства указанного лица собеседник сообщил, что “проводится целый комплекс следственных действий”.

В то же время в ряде украинских СМИ появилась информация о том, что мост Метро заминировал 41-х летний бывший житель Симферополя. По информации ряда телеграм-каналов со ссылкой на СБУ известно, что задержанный – не террорист, а провокатор, который таким образом хотел привлечь внимание к несостоявшемуся событию. “Заказчик думал, что сегодня будет подписано в Минске “формула Штайнмайера”, вот и готовили такое шоу”, – говорится в сообщении телеграм-канала “Легитимный”. Также сообщается, что у задержанного было только стрелковое оружие.

Как сообщал ПолитНавигатор, в Киеве вооруженный преступник пригрозил взорвать мост Метро через Днепр, в результате было перекрыто автомобильное движение и остановлено курсирование поездов “красной ветке” столичного метрополитена от станции “Арсенальная” до станции “Дарница”.