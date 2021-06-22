В Киеве сравнили Украину с США, а Путина – с британским монархом

22.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент России Владимир Путин прекрасно осведомлён, когда и как появилась Украина, которая существует, однако задача его правительства состоит в том, чтобы доказать украинцам обратное.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила член-корреспондент, зав. отделом истории Украины 20-30-х гг. ХХ в. Института истории Украины НАН Лариса Якубова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда лидер соседнего государства говорит, что Украина – это «fail state», что она не реализована, что такой страны не было, он, во-первых, проявляет свою великодержавническую матрицу мира.

Это то же самое, если бы королева Елизавета II вышла в парламент и сказала, что нет такой страны, как США, потому что её когда-то создали её предки. К тому же она к этому имеет гораздо больше оснований, потому что она монарх, и это её бывшая колония. Так же она могла сказать, что нет такой страны, как Австралия, которая до сих пор домен Великобритании. Но мировое сообщество тогда бы напряглось», – рассуждает украинский «историк». «Но, что отличает Елизавету II от Владимира Путина – это общий уровень культуры. Королева Англии просто такого не позволит. Это первое. Второе, когда он так говорит, то он преследует определенную цель, абсолютно политическую. Это даже не означает его незнание истории или нежелания её знать. Он может быть абсолютно осведомленным, когда и как появилась Украина. Но сейчас перед его правительством, его властью стоит другое задание, которое он реализует таким способом. Ему важно убедить мировое сообщество и нас, украинцев, в том, что нас нет, и такого государства никогда не было», – добавила Якубова.

Почему США и Австралия не проводят англофобскую политику на государственном уровне и не стремятся вступить во враждебные Великобритании военные блоки, историк не пояснила.