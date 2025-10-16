Одесское самоуправление состоит из «пророссийских» уголовников – и должно быть заменено на «свидомых» бандеровцев.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил известный антироссийскими высказываниями киевский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«С момента победы Труханова на выборах, когда он стал мэром Одессы, у власти должен был быть вопрос – а может ли такой человек занимать такую должность? Потому что Одесса – стратегически важный город, это самый крупный порт.

Да, до какого-то момента Труханов был ватой, он поддерживал силы, которые ратовали за дружбу с Россией. Но настоящим сторонником Русского мира он не был, это была просто электоральная игра. Потому он сейчас легко от всего отказывается. Его нужно было отстранить ещё во времена Порошенко», – рассуждал Гайдай.