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26.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Общество, Украина
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В Киеве заявили, что лучше стать неграми, чем москалями

Пусть лучше внуки нынешних украинцев станут неграми, только не братьями россиян. Об этом в ходе пресс-конференции «Трансформация национальной идеи» заявил украинский философ Вахтанг Кебуладзе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы будем сохранять белую расу, то мне точно не по дороге с такими людьми, потому что я всегда говорил, что в Украине есть угроза правой идеи, но это, как по мне, не украинский национализм, а панславистский фашизм.

Как только мы начнем тут сохранять белую расу, то подтянутся наши «друзья» из-за поребрика – российские нацики, которые скажут «Братство». Несмотря на то, что я вроде белый, таких друзей мне не нужно.

Поэтому лучше наши внуки будут чернокожими. Пусть они лучше будут кем угодно, но не панславистскими расистами, которые хотят сохранить белую расу», – резюмировал он.

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