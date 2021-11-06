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06.11.2021 19:18 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, Пропаганда, Украина
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В Киеве жалуются – гигантская телевышка на Донбассе оказалась бесполезной

Новости УкраиныЕсли выехать на линию линию фронта в Донбассе, то становится очевидным – жители подконтрольной...

Если выехать на линию линию фронта в Донбассе, то становится очевидным – жители подконтрольной Киеву части Донбасса предпочитают всё что угодно, только не украинскую пропаганду.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава оккупационной «Луганской военно-гражданской администрации» Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день мы можем констатировать факт, что мы информационную войну проигрываем. Мы в этом году открыли и запустили в работу самую высокую телевизионную башню, 150 метров. У неё есть определённая возможность на 50 километров в радиусе распространять телевизионный сигнал, радиоволны, аж до границы с РФ.

Но столько денег, сколько вкладывает РФ в пропаганду, именно в информационную войну, то мы, наверное, в разных весовых категориях находимся, это я могу гарантировать на сто процентов», – сказал Гайдай.

По его словам, установка телевышки оказалась бесполезной.

«До сих пор, когда я проезжаю линию разграничения, я слышу всё что угодно – Радио Красная звезда, Радио Победа, Красная армия, всё что угодно, только не наши какие-то радиоволны. Потому что или их мало, или их просто глушат», – пожаловался украинский чиновник.

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