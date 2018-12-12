В Киеве жалуются на войну и тарифы, а причину стыдливо умалчивают

12.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Украинцам надоел бесконечный рост тарифов и продолжающаяся война, выгоду от которой получает окружение Петра Порошенко.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» рассказал украинский политолог Андрей Золотарев. При этом эксперт не стал уточнять, что причиной и войны, и гражданской войны стал отказ от предложенного Россией интеграционного проекта, ставка на национализм и прозападный курс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинское общество сегодня волнует вопрос войны и мира. Украинцы не хотят, чтобы их дети гибли непонятно за что, поскольку президент, обещавший «за две недели покончить с войной», тянет ее уже пятый год. Для него эта война – палочка-выручалочка, и нынешнее положение вещей его полностью и всецело устраивает, как и его «партию войны», то есть тех, кто достаточно уютно устроился и получает с этого политический и бизнесовый гешефт.

Украинцев волнуют дикие тарифы, поскольку с 1 января еще на 20% повышаются тарифы на тепло, были повышены тарифы на газ на 23%. Украинцев волнует, что уничтожена медицина и невозможно получить медицинскую помощь, если у тебя нет денег. Вся суть медицинской реформы сводится к следующему – сокращение больных путем сокращения самих пациентов», – пояснил он.

Кроме того, эксперт отметил эгоизм киевских политиков, которые могли бы остановить массовую гибель украинцев еще в 2014 году, если бы война касалась лично их семей.

«Люди, которые громче всех зовут на войну, погибать в окопах не будут. Если бы в 2014 году был сформирован батальон «Мажор» из детей Порошенко, Авакова, Луценко, Яценюка и Парубия, то, я думаю, война бы закончилась быстро. А так – одним детям университет в Лондоне и вид на жительство в Британии, а другим – яма два на полтора метра», – резюмировал Золотарев.