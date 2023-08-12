В Киеве ждёт кровавый Майдан в 2024 году

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В 2024 году тысячи вернувшихся с фронта вооружённых и озлобленных бандеровцев устроят на Украине кровавый госпереворот.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил профессор журналистики Никита Василенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Был бунт, была перезагрузка власти, я говорю о Майдане. Были сотни тысяч недовольных, которые сказали Януковичу «До свидания». Эта самая перезагрузка, или мнимая перезагрузка, она вроде как состоялась. Преступную власть «до свидания», пришли новые – Порошенко, потом Зеленский. Но проходит каких-то десять лет, а по сути мы возвращаемся туда же», – пожаловалась ведущая.

«Это закономерный исторический процесс. Смена социальной структуры общества по типу Китая или Швеции, должна пройти национализация, в отличие от того, что сейчас предпринимают «зелёные», когда пытаются продать порты», – ответил Василенко.

Он подчеркнул, что социальные преобразования на Украине будут очень болезненными и кровавыми.

«Но на Украине этот переход не будет безболезненным, он будет кровавым. По одной простой причине – у населения масса оружия на руках, а озлобление от войны достигло апогея. Это всегда бывает при любой форме войны – гражданской, отечественной. Рождается большое количество морально опустошённых, озлобленных людей, у которых в руках оружие.

Это предстоит и нам в следующем году», – подытожил Василенко.