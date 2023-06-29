В КПРФ потребовали план завершения СВО

Елена Острякова .  
29.06.2023 19:41
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


В КПРФ возмущены медлительностью властей в плане извлечения уроков из недавнего вооруженного мятежа.

Об этом журналистам в Госдуме заявил депутат-коммунист Николай Коломейцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В КПРФ возмущены медлительностью властей в плане извлечения уроков из недавнего вооруженного мятежа. Об...

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«Мы в корне не согласны с медлительностью властей по принятию решений по итогам так называемого мятежа. Опять какая-то успокоенность, непонимание. Хотя, с нашей точки зрения, этот так называемый мятеж Пригожина высветил основные слабые точки государства. Если не принимать меры, это неизбежно повторится еще раз», – сказал Коломейцев.

Его возмутила озвученная недавно президентом РФ сумма бюджетных средств, выделявшихся ЧВК «Вагнер» – 168 млрд руб.

«У меня возникает вопрос. У нас там еще куча так называемых «барсов» – добровольческих батальонов. Хотелось бы нам знать, а сколько же они получают. Это вызывает большие вопросы, по поводу бюджета, выделяемого на Министерство обороны, и эффективности самой силовой структуры. В условиях активных боевых действий вообще-то единоначалие, как минимум, должно быть в армии, и не только на фронте.

Второе – прозрачность в закрытом варианте бюджета, чтобы мы четко видели, куда же мы даем, и почему нет эффекта», – сказал Коломейцев.

Он напомнил, что в России до сих пор не восстановлено ни одного из 67 военных училищ, закрытых в нулевые годы, при нехватке линейного офицерского состава.

«Обороняться можно, но зачем тогда вы организовывали СВО. Минобороны и Генштаб обязаны предоставить план завершения спецоперации, которая должна закончиться денацификацией Украины и приведением в порядок наших западных границ», – сказал Коломейцев.

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