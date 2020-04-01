В Крыму останавливаются все стройки кроме трассы «Таврида»

01.04.2020, Симферополь, Виктор Орлов

Руководством Крыма было принято решение до 6 апреля остановить работу всех государственных заказчиков, строительных площадок, частных компаний, а также все строительно-монтажные работы и производство строительных материалов на полуострове (за исключением объектов медицины, где проводится капитальный ремонт и трассы «Таврида»).

Об этом сообщил вице-премьер Евгений Кабанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уверен, что вынужденный простой не повлияет критическим образом на темп реализации работ по ФЦП. После снятия карантинных мер мы нарастим темпы работ и нагоним упущенное время», – заверил чиновник.

По его словам, «все работодатели (кроме организаций, на которых не распространяется Указ) должны отпустить работников с сохранением заработной платы».

Интересно, что только сегодня Госдума приняла закон, который призван дать еще один шанс местным чиновникам наверстать отставание от графика реализации проектов по Федеральной целевой программе восстановления Крыма после пребывания в составе Украины.

В Крыму из-за неудовлетворительной работы подрядчика на начало 2020 года срок ввода в эксплуатацию был сорван более чем у 50 объектов капитального строительства в рамках ФЦП.