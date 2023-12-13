В Крыму осторожно отнеслись к известию об открытии аэропорта Краснодара

Краснодарский аэропорт «Пашковский» готовится возобновить работу.

На 15 декабря назначен тестовый рейс, по итогам которого будет принято решение о возможности открытия аэропорта уже 25 декабря, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Маршрут полетов будет пролегать в обход Ростовской области – так сейчас летают самолеты в Сочи, делая крюк в несколько сотен километров в сторону, подальше от линии боевого соприкосновения. Именно отдаленность Краснодара от основной зоны спецоперации стала определяющей в решении возобновить полеты, считает военный эксперт, капитан второго ранга Сергей Горбачёв.

«Мне, честно говоря, трудно судить, в какой степени это всё соответствует определённым параметрам, но, так или иначе, Краснодар дальше, чем Ростов и Симферополь от линии боевого соприкосновения. Возможно, мы обладаем техническими и другими возможностями, чтобы обеспечить безопасность полетов. Я не готов сказать, насколько возможны контакты между Москвой и Киевом по этому вопросу, или Москвы с какими-то другими сторонами, которые могут Киев принудить к исключению Краснодарского аэропорта из списка каких-то перспективных целей. Возможно, такие контакты тоже были, и они вступили в силу. Всё-таки нанести ущерб аэропорту – это проведение серьёзной войсковой операции», – указал Горбачёв.

Он добавил, что есть множество других факторов, которые представляют угрозу не только для авиасообщения внутри России, но и в Европе, и во всём мире. Потому что часть вооружения, переданного Украине, попала на «черный рынок», и что уже попало к террористическим организациям – точно сказать нельзя.

«Я имею в виду, прежде всего, переносные ракетно-зенитные комплексы. Они, конечно, ограничены по дальности, но, в принципе – могут представлять угрозу как раз в районах интенсивного движения самолётов. В этой связи, безусловно, должен осуществляться серьёзный контроль. И не только с точки зрения радиотехнических средств, противовоздушной обороны, но и, естественно, работа наших спецслужб, чтобы обеспечить соответствующий режим непосредственно в регионах на подступах к аэропортам. Думаю, что наши службы выполняют свою роль, о чем свидетельствует отсутствие громких происшествий», – подчеркнул эксперт.

Он уверен, что перед тестовым запуском аэропорта «Пашковский» проведена серьёзная работа, и не менее серьёзная предстоит, чтобы обеспечить безопасность функционирования аэропорта.

«Если вести речь об аэропорте «Симферополь», то здесь, во-первых, Украина всё время заявляла о том, что это её территория, и они вольны здесь действовать, так как им заблагорассудится. Это относится к Донбассу и другим новым территориям. А Краснодар – это всё-таки материковая Россия, и хоть подходы Киева и лукавы, но они могут строиться на этом факторе, что Симферополь – это украинская территория. Поэтому они вольны действовать как захотят. А во-вторых, мы являемся свидетелями и во многом участниками событий последних двух лет, когда не просто угроза, а и боевому воздействию подвергались различные объекты на территории Крыма. С разной степенью боевого успеха, конечно. Вспомним обстрелы Крымского моста, обстрелы Феодосии, обстрелы Севастополя, Джанкоя и других районов. Высадки ДРГ в районе Тарханкута, практически ежесуточное появление в воздушном пространстве или рядом с ним беспилотников различных типов. Это говорит о том, что Крым, безусловно, более уязвим, чем тот же Краснодарский край», – заключил Горбачёв.

Экс-министр транспорта Анатолий Цуркин вообще усомнился в том, что спецслужбы дадут разрешение на полеты в Краснодар.

«Кондратьев заявил, что у них проводится предполёт. Пока авиакомпания «Азимут», которая его будет выполнять, молчит. Поэтому уверенно можно будет говорить об открытии аэропорта после его полноценного старта. В любом случае, если аэропорт Краснодара будет открыт, то это будет положительная динамика для всего Краснодарского края и региона в целом, в том числе для Крыма. Открытие аэропорта «Симферополь» будет точно связано с вопросами безопасности, потому что Крым находится постоянно под атаками дронов и ракет», – отметил Цуркин.

Ближайшие к Крыму аэропорты находятся на расстоянии 10-12 часов езды, и это усложняет логистику как крымчанам, так и туристам. Если аэропорт Краснодара возобновит работу, то можно будет вернуться к модальным перевозкам по «единому билету» – самолет+автобус, или самолет+поезд.

«Но нужно дождаться открытия, потому что очень много чиновников заявляют, а потом оказывается, что это всё происходит не так. Запуск движения грузовиков по Крымскому мосту анонсировали разного рода чиновники. Причём, я напомню, что вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что вопрос с запуском пустых грузовиков уже решен. Но, не случилось. Потому что всё зависит от безопасности, и сегодня этими процессами управляет ФСБ. А, как мы знаем, она не многословна в своих планах и ответах, но всё зависит от них», – заключил Цуркин.