В Крыму вторые сутки тушат гигантский пожар

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В Крыму вторые сутки тушат пожар на горе Тепе-Оба в границах Феодосии. Борьбу с возгоранием усложняет сильный ветер до 23 м/с, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пожар возник накануне на горном склоне. За несколько часов его площадь выросла до 75 га, к тушению привлекли вертолеты. На месте работают 380 пожарных и больше 100 единиц техники, сообщил начальник республиканского главка МЧС Аркадий Ожигин. По его словам, перехода пожара на пгт Орджоникидзе не допущено.

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Вечером пришлось эвакуировать людей из СНТ «Рассвет», который ближе всех оказался к огню. Запах гари слышится вдоль побережья от Судака до Алушты.

«Ситуация на утро контролируемая. Очагов горения фактически уже нет, но есть места, где ветром раздуваются угли. Сотрудники МЧС оперативно их тушат работает авиация. Продолжается заливка площадей для полной ликвидации пожара. Основная задача – это пеший обход территории, чтобы не дать вновь разгореться. Ситуация стабильная и контролируемая», – заверил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко.

Массового оттока туристов из Большой Феодосии нет. Помимо запаха гари, отдыхающих беспокоит сильный шторм, который по прогнозам не стихнет до среды.