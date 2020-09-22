В лагере змагаров гадают, почему чиновники не предали Лукашенко

22.09.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусская номенклатура не раскололась «так, как от нее ожидали».

Это с сожалением констатирует оппозиционный белорусский аналитик Артем Шрайбман в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он считает, что часть чиновников не предала президента Лукашенко из-за боязни утратить материальные блага, часть – из страха.

«В-третьих, есть большая группа тех, кто живет в том же информационном коконе, что и Лукашенко – где у него большинство, а репрессии раздуты СМИ…

Многие из вас, возможно, не поверят, но куча чиновников, даже из условно прогрессивных ведомств, уверены во внешнем управлении оппозицией и протестами. Думаю, дело, опять-таки, в психологической защите», – пишет Шрайбман.

Еще часть чиновников, по его мнению, «все видит и понимает», но верит «в базовую адекватность режима и что, пережив такой шок, власть точно пойдет на реформы».

«Я не знаю, чего тут больше – патриотизма или самовнушения, но эта группа посыплется первой в случае новой масштабной эскалации насилия. Потому что умрет их базовая вера в то, что жесть не повторится.

Без этой эскалации (которую мне сложно желать своей стране), нас ждет то, о чем я уже писал много раз – дальнейшее крошение системы снизу из-за все более душного рабочего климата», – рассуждает Шрайбман.