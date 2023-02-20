В марте Украине будет нечем стрелять – военный эксперт

Страны ЕС в марте примут решение о передаче Украине последних вооружений, имеющихся в их распоряжении.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил директор центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это значит, что боеприпасы исчерпаны – как на территории Украины, так и на территории европейских стран. Надо будет по сусекам поскрести, по амбарам помести и вынести оттуда все, что осталось. Ежедневный расход 5-6 тыс боеприпасов привел к тому, что их практически не осталось. Для того, чтобы развернуть массированное производство, нужно время: построить завод, выстроить смежников. Еще на февраль-начало марта хватит, а уже на середину-конец марта – нет. В марте произойдет надлом.

И я не очень понимаю, чем Украина в конце марта будет воевать. Даже если они заберут последние МИГ-29 и Су-25, которые где-то, может быть, завалялись, это погоды не сделает, потому что 3,5 сотни украинских самолетов были уничтожены. Причем, украинских было 150, а 160 они откуда-то перетащили. Из стран-бывших участниц Варшавского договора. Но многого они не наберут. То, что смогут собрать – уже не на складах, а в войсках, вот все это они и хотят забрать.

Хватит им этого? Я думаю, что нет. Потому что при том расходе боеприпасов, который сейчас идет, этого не получится. Интенсивность стрельбы такова, что даже автомата Калашникова хватает на 2-3 месяца стрельбы. Танковый ствол рассчитан на 200-300 выстрелов. Его надо менять. Артиллерийский ствол выпускает максимум 1000 выстрелов», – сказал Подберезкин.