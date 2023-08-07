В Молдове полностью заблокированы денежные переводы из России: ещё один удар по собственному населению
Жителей Молдовы полностью отключили от системы денежных переводов из России.
Об этом сообщает информационное агентство Gagauznews, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Некоторое время назад в Молдове перестала работать система денежных трансферов «Юнистрим» – теперь невозможно перечислить деньги наличными из Российской Федерации в Молдову. С российским рублём в молдавских банках перестали работать сразу же после 24 февраля 2022 года, но некоторые трансферные системы, такие как «Юнистрим», всё ещё оставались на плаву. Теперь молдавские банки полностью прекратили работать с «Юнистрим» и другими переводами.
На сегодняшний день переводы по системе «Юнистрим» отправляются и выдаются только в пунктах на территории Приднестровья. Иными словами, каждый житель Молдовы, которому необходимо получить деньги из России (где живут сотни тысяч молдавских соотечественников, у которых в Молдове остались родные и близкие), вынужден ехать за переводом на левый берег Днестра, тратя на поездку деньги.
«Стоит ли гадать, что население Молдовы еще более массово будет голосовать ногами, и многие навсегда распрощаются с родиной ради относительно нормальной жизни в России, где есть работа, живут родные, появились новые друзья и увлечения», – делает вывод Gagauznews.
Отметим, что портал Gagauznews был заблокирован на территории Молдовы одновременно с «ПолитНавигатором» решением Службы информации и безопасности.
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