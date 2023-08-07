В Молдове полностью заблокированы денежные переводы из России: ещё один удар по собственному населению

Алексей Логофет .  
07.08.2023 18:35
  (Мск) , Кишинев
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Гагаузия, геноцид, Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Приднестровье, Провокации, Россия, Скандал


Жителей Молдовы полностью отключили от системы денежных переводов из России.

Об этом сообщает информационное агентство Gagauznews, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Жителей Молдовы полностью отключили от системы денежных переводов из России. Об этом сообщает информационное...

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Некоторое время назад в Молдове перестала работать система денежных трансферов «Юнистрим» – теперь невозможно перечислить деньги наличными из Российской Федерации в Молдову. С российским рублём в молдавских банках перестали работать сразу же после 24 февраля 2022 года, но некоторые трансферные системы, такие как «Юнистрим», всё ещё оставались на плаву. Теперь молдавские банки полностью прекратили работать с «Юнистрим» и другими переводами.

На сегодняшний день переводы по системе «Юнистрим» отправляются и выдаются только в пунктах на территории Приднестровья. Иными словами, каждый житель Молдовы, которому необходимо получить деньги из России (где живут сотни тысяч молдавских соотечественников, у которых в Молдове остались родные и близкие), вынужден ехать за переводом на левый берег Днестра, тратя на поездку деньги.

«Стоит ли гадать, что население Молдовы еще более массово будет голосовать ногами, и многие навсегда распрощаются с родиной ради относительно нормальной жизни в России, где есть работа, живут родные, появились новые друзья и увлечения», – делает вывод Gagauznews.

Отметим, что портал Gagauznews был заблокирован на территории Молдовы одновременно с «ПолитНавигатором» решением Службы информации и безопасности.

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