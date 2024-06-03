В Молдове создаётся общенациональное антивоенное движение – Додона и Шора не взяли

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Решение о создании движения против войны принято участниками прошедшей в Кишиневе конференции, посвященной проблеме сохранения мира в Молдове.

Об этом сообщает noi.md., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мероприятие собрало представителей более 25 политических партий и общественных организаций. Участники отметили, что эскалация, осуществляемая по вине президента, парламента и правительства Молдовы, способно втянуть страну в войну.

«Стремление Молдовы к вступлению в Евросоюз, который находится почти что в необъявленной войне с Россией, не сулит ничего хорошего для нашей республики», – отметил в своём выступлении Анатолий Дубровский, председатель общественной организации «Республика», вступившей инициатором проведения данного мероприятия.

Как заявил полковник полиции, сопредседатель Союза офицеров Молдовы Николай Маковей, нынешняя власть нарушает все законы Молдовы, начиная с Конституции, заключает военные договоры со странами-членами НАТО.

«Мы с этим не согласны и именно поэтому считаем необходимым объединить усилия за мир в Молдове», – отметил он.

В свою очередь, депутат первого парламента Молдовы, бывший министр национальной безопасности Анатолий Плугару заявил, что ранее в ходе общереспубликанских мероприятий с участием двух бывших президентов Молдовы, многих бывших и нынешних депутатов парламента, министров силовых структур звучали предупреждения и требования к властям не нарушать нейтралитет Молдовы, не втягивать страну в войну, обратить внимание на искреннее желание миллионов молдаван не допустить войны, но этот призыв народа не был услышан.

«Это нехорошо. Воевать, вопреки очевидному нежеланию молдаван воевать, тем более, воевать на одной из сторон, стороне Украины, как нас призвали власти, это верх безумия и безответственности. По сути дела, нынешнее руководство Молдовы превысило свои полномочия и вопреки воле народа втягивает страну, нас, в войну», – сказал Плугару.

Похвально, что всё больше представителей молдавской общественности выступают против политики Санду по втягиванию Молдовы в военное противостояние с Россией. Примечательно, что в данном мероприятии принял участие экс-премьер-министр Ион Кику.

Однако все эти организации действуют, по большей части, разрозненно, отказываясь объединяться с более мощными оппозиционными силами. Так, в указанной конференции не был замечен никто из представителей Партии социалистов или блока «Победа». Без этого подобные акции могут служить, разве что, выпусканием общественного пара.