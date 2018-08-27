В Москве обозвали «хохлом» известного пророссийского журналиста

27.08.2018, Москва, Михаил Рябов

Писатель Эдуард Лимонов обозвал «хохлом» известного журналиста Александра Чаленко, который в 2014 году был вынужден покинуть Киев после победы Евромайдана из-за угрозы уголовного преследования за пророссийские взгляды.

Лимонов упомянул Чаленко в своей новой книге, где делился воспоминаниями о знакомстве с Олесем Бузиной.

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«Некоторое время спустя журналист Чаленко привез мне (я тогда имел еженедельный час на «Русской службе новостей») на Бумажный переулок два пакета книг Бузины. Целых семь штук. Чаленко аккуратно вынул книги из пакетов, пакеты аккуратно сложил и упрятал в сумку. Мы положили книги Бузины в машину и отъехали. Хохоча и рассуждая, что вот этим «пакеты забрал» хохол и отличается от русского. Даже пророссийский хохол», – пишет Лимонов.

Чаленко увидел упоминание своего имени на презентации книги. «Не скрою, прочитав это, мне стало стыдно. Книги отдал («целых семь штук»), а два пакета зажал. Жмот», – признается журналист в колонке, опубликованной на сайте «Украина.Ру».

После презентации Чаленко попросил Лимонова подписать книгу, упомянув, что и сам автор – такой же «хохол», поскольку родом из Харькова, а его настоящая фамилия – Савенко.

«Во время автограф-сессии я попросил Лимонова написать в моем экземпляре: «Хохлу Чаленко от хохла Савенко». Но Эдуард Вениаминович, увы, отказался в дарственной надписи назвать себя «хохлом Савенко» (напомню, это его настоящая, «паспортная» фамилия, Лимонов – литературный псевдоним), скромно обозначив себя – «от автора». Он побоялся», – считает журналист.

«Я считаю, что сейчас обо всех выходцах с Украины (кроме Западной) надо говорить как о русских людях. И великороссы, и малороссы давно уже русифицированы — русская культура стала им родной. Если же вы хотите обозначить кого-то из русских Харькова, Донецка или Киева регионально, то надо говорить о них не как о «хохлах», «украинцах» или «малороссах». Все это не правильно. Надо говорить: «южнорусский человек». Причем это и жители Ростова-на-Дону, и Краснодарского, и Ставропольского края.

Лимонов как советский человек всего этого то ли не понимает, либо, что, скорее всего, просто не знает. Да ему в его мире вообще всё это не нужно. Ему в Москве хочется, чтобы его все-таки представляли русским – «великороссом». Он своей южнорусскости стыдится, поэтому и предпочитает забыть, что он Савенко», – заключил журналист.