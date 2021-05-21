В обход американских санкций: российскую нефть в Белоруссию поставит ООО «Ромашка»

21.05.2021, Москва, Елена Острякова

Даже если крупные российские нефтяные компании формально перестанут поставлять топливо на попавший под американские санкции белорусский Новополоцкий НПЗ, они фактически продолжат сотрудничать с перерабатывающей отраслью государства-союзника, как делают многие крупные корпорации в ситуации с Крымом.

Об этом ресурсу БелРосТВ заявил белорусский экономист Андрей Козлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Крыму они де-юре не присутствуют, а де-факто присутствуют. Точно так же де-юре мы не будем покупать у России, чтобы не дразнить. И де-юре не будем, наверное, никому продавать. Но де-факто мы жить-то будем – и покупать, и продавать. Это дополнительные издержки для экономики. В конечном счете – эти издержки покрываются. Это нечто, подобное косвенному налогу. Бизнес его вроде и платит, только перекладывает на конечного потребителя. Все это скажется на изменении структуры цен, на конкурентоспособности товаров, но все механизмы, как работали, так и будут работать. Не остановится ни одно предприятие в Республике Беларусь. Будет работать нефтеперерабатывающая отрасль с РФ, будет производить и поставлять нефтепродукты в том же объеме, как и ранее», – сказал Козлов.

Несколько подробнее схему в интервью youtube-каналу PolitWera описал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«По всей видимости, действительно идет перестроение структуры торговли. Пока мы видим сокращение поставок на Новополоцкий НПЗ, потому что он подсанкционный. Здесь мы оказываемся в довольно интересной ситуации. С одной стороны, Россия сама под санкциями, и логично было бы эти санкции игнорировать. Тем не менее, компании боятся попасть под дополнительные ограничения. Мы видели подобный кейс на примере Венесуэлы и «Роснефти». Крупные компании откажутся от поставок на Новополоцкий НПЗ. Будет определенное перестроение. Какое, мы на протяжении лета увидим. Вполне возможно, что 10 млн тонн на Новополоцкий НПЗ могут дать какие-то частные, вновь образованные структуры. Будет заявлено, что это независимые производители. Какое-нибудь ООО «Ромашка», которому не страшны санкции, будет эти объемы скупать и продавать в Белоруссию. То же самое было с собственниками судов, работающих на «Северном потоке-2», – сказал Юшков.

О том, что Россия может прекратить поставки нефти на белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» в Новополоцке из-за опасения попасть под санкции США против Белоруссии, в конце апреля сообщило американское информагентство Reuters.

На этой неделе газета «Нафтана» сообщила, что загрузка завода и выпуск продукции идут в штатном режиме в соответствии с бизнес-планом. За две недели мая переработано около 300 тыс. т нефти. Ранее Россия поставляла «Нафтану» 5,5 млн баррелей нефти в месяц.

При этом коллектив предприятия, по данным политолога Дмитрия Болкунца, обратился с письмом к Конрессу, Министерству финансов и Госдепартаменту США с просьбой отменить санкции.

«Просим вас проявить мудрость и сострадание и не лишать нас и наши семьи стабильного заработка», – говорится в письме.

Оппозиционный телеграм-канал «Стачка «Нафтана» утверждает, что начальник управления по производству Новополоцкого НПЗ Сергей Бурый находится в Москве и прорабатывает схемы поставок нефти в обход санкций в июне. В мае же «Транснефть» доставляет нефть только до границы, а далее (на территории Беларуси) эта нефть переоформляется на «Новую нефтяную компанию», которая была создана год назад частными фирмами при поддержке госструктур.

Игорь Юшков полагает, что сейчас схема ухода от санкций проходит стадию торгов.

«Каждая из сторон пытается этот вопрос решить в свою пользу. Белоруссия может говорить, если вы не хотите, чтобы мы вас обвинили в том, что вы подчиняетесь санкциям США, то продавайте нам по более низким ценам. А российская сторона может давить и говорить: если вы хотите, чтобы мы выстроили эту схему, и вы хоть какую-то нефть получали, то платите дороже. Вполне возможно, что поэтому ситуация не решилась до сих пор», – сказал Юшков.

Бежавший в Киев белорусский политолог Игорь Тышкевич увидел в ситуации с «Нафтаном» козни России, которая хочет таким образом добиться скорейшей интеграции с Белоруссией. Он обращает внимание на то, что в связи с санкциями фигурирует только «Нафтан», но не упоминается Мозырский НПЗ, против которого США тоже ввели санкции.

Тышкевич полагает, что это связано с тем, что у «Нафтана» нет российских собственников. Кроме того, Мозырский завод имеет возможность получать «альтернативную» нефть через Украину. Кроме того Новополоцкий НПЗ связан жестким договором на поставку нефтепродуктов с российским портом в Усть-Луге, по которому он будет обязан заплатить за перевалку, даже если поставит меньше.