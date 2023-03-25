В планы Китая не входит помочь России победить. В чём интерес Пекина

Пока в информпространстве расходятся остаточные круги по воде по мотивам визита китайского Председателя Си в Москву, в Киеве продолжают грустно камлать на так и не состоявшийся разговор главного китайца с Зеленским. Последний уже, кажется, наизнанку вывернулся в формате «барышня лягли и просють», а в Пекине упорно игнорируют посылаемые из Киева сигналы насчет встречи тет-а -тет или хотя бы разговора по телефону. Мол, стреляй глазками – не стреляй, а флирт откладывается на неопределенное время.

Дошло до того, что Зеленский открыто жалуется японским СМИ на вопиющее невнимание со стороны КНР, отношения с которой у Незалежной сейчас на историческом нуле – в Пекине несколько лет нет даже украинского посла. В карликовом африканском Лесото есть, а в стране, которая еще в последнем предвоенном году выбилась в главные торгово-экономические партнеры Украины – нет. Вы себе это представляете?

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Суета Банковой в стремлении информационно перебить эффект от визита Си в Москву ни к чему не привела – как ни старались политологи на подсосе у Подоляка разгонять в СМИ тезисы о готовности Зкеленского к разговору с лидером КНР. Выглядело это откровенно глупо, в формате «я за вами полдня бежала, чтобы рассказать, как вы мне противны». Но кто-то же глотал вот эти вбросы о том, что украинский президент СОГЛАСИЛСЯ поговорить с Си и обсудить китайский мирный план по Украине? Притом, что и ежу понятно, кому в связке Си-Зеленский принадлежит инициатива.

А теперь вот киевский бонапартик жалуется японскому изданию Yomiuri:

«Я не получал предложения из Китая быть посредником. Мне не поступало предложение встретиться. Но я по дипломатическим каналам дал прямые сообщения, что хочу поговорить с лидером Китая Си Цзиньпином».

Речь, как вы понимаете, о желании КНР выступить арбитром в конфликте Украины с РФ.

Напомню, что деятели с Банковой каждый по отдельности и все хором ясно дали понять всему миру, в каком месте они видели китайский мирный план. Ну, так и какой же реакции Пекина они после этого хотят? О чем вообще Си говорить с киевским зеленым человечком?

Впрочем, Зеленский может утешать себя тем обстоятельством, что он не одинок в китайской френдзоне. Компанию ему там составляет престарелый лидер США Джо Байден, попытки которого организовать телефонный разговор с Си Цзиньпином. По данным Reuters, официальный Пекин игнорит уже пятую неделю. Жгучее желание поговорить и «очистить воздух между соперничающими сверхдержавами» хозяин Белого Дома выразил еще в начале февраля, после истории с китайским воздушным шаром, пролетевшим над Штатами. Однако на дворе уже конец марта, а разговор Джо и Си так и не состоялся.

Вместо этого главный китаец слетал в Москву, а перед этим в нарушение обычного протокола несколько часов говорил тет-а-тет с белорусским Батькой Лукашенко, очевидно, выступившим в роли «кремлевского связного». По мнению Reuters, американо-китайские отношения сейчас находятся на самом низком уровне с семидесятых годов прошлого столетия, до переломного возобновления дипотношений с КНР.

Обиженному Байдену остается разве что фантазировать на тему недостаточной глубины нынешнего китайско-российского сближения:

«Я не воспринимаю легкомысленно то, что делают Китай и Россия, и это может существенно обостриться. Но давайте на все смотреть в перспективе… Какие обязательства они взяли на себя в экономическом плане?… Торговля выросла в сравнении с чем?» – цитируют Байдена американские СМИ.

Как и его же заявления о том, что он «уже три месяца слышит о планах Китая снабжать Россию оружием, но на деле этого не происходит».

Формально старик Джо конечно прав, и российско-китайскому товарообороту очень далеко как до китайско-американского, так и до китайско-европейского. Доля Запада в товарообороте Китая в 2022 г. 44%, а России – всего 3%. Так что значение американских рынков сбыта для КНР не дает оснований для предположений о возможности неожиданного и быстрого конфронтационного разрыва Пекина с западным блоком.

Тем не менее, экономика хоть и предопределяет содержание политики, но не на все сто. На практике мы весь прошлый год наблюдали, как тот же ЕС вопреки своим очевидным экономическим интересам самоубийственно рубит канаты всех экономических и торговых связей с Россией, лишая своих производителей рынков, а свои компании доходов. И все это – во имя совершенно неочевидных политических целей и химерных идеологических лозунгов.

Так что ясно одно – экономический базис, конечно, мегаважен, но он далеко не всегда определяет содержательную сторону политики, как бы это ни было грустно осознавать вульгарным экономическим детерминистам.

Если проанализировать стратегию Пекина, то выяснится, что китайцам больше всего важна балансировка. Восток для них – очевидный источник дешевых (и в перспективе продолжащих дешеветь по мере раскручивания западниками санкционной спирали) энерго-и прочих ресурсов. Запад же – рынок сбыта готовой продукции. Третья переменная – это логистические коридоры для экспансии в третьи страны.

Украина в этом смысле тупо прос**ала свой уникальный шанс заместить Белоруссию в качестве транспортного хаба для китайских товаров в тот момент, когда на пике охлаждения отношений между Минском и Западом после неудавшегося августовского минского путча, а затем «дела Протасевича», вместо того, чтобы прагматично перехватить инициативу и предложить свои услуги вместо попавшей под всевозможные санкции Синеокой, в Киеве неизвестно зачем резко взяли антикитайский крен.

Затем этот крен был усугублен историей с выпиливанием китайских инвесторов и «Мотор Сичи», а потом и глупыми заявлениями безответственных политических попугаев по Тайваню, желание дружить с которым зачесалось у киевских заправил аккурат в тот момент, когда по логике вещей нужно было наоборот, всячески демонстрировать лояльность к Пекину.

Впрочем, настоящие причины такой самоубийственной политики Киева являются секретом Полишинеля. Конечно, это желание угодить США, перевесившее экономические выгоды для собственной страны. В общем, и тут политика в очередной раз забила гол в ворота экономики.

Теперь же Китай споро взялся за авральное формирование собственной политико-экономической оси, призванной защитить логистические маршруты Поднебесной. Тут нашлось место и Казахстану с Киргизией, и Пакистану с Ираном, и Турции. В рамках этого расклада Пекин также заинтересован в относительно нейтральной Грузии, премьер которой как раз в эти дни начал активно разоблачать злокозненные планы неких неназванных тайных сил по «украинизации Грузии» с расчехлением с ее стороны после саакашистского переворота второго фронта против РФ на Кавказе.

Понятно, что все это делается Пекином не ради России, а прежде всего ради самого себя. В планы Китая не входит помочь России победить. Если Москва внезапно захочет побеждать, она будет вынуждена добиваться этого своими силами и сама. Но вот проиграть России Пекин точно не даст. Именно в этом, если отбросить словесную шелуху, суть китайского плана.

И то, что сейчас Запад вместе с Украиной резко этот план отвергли, играет на руку китайцам. Теперь они могут запросто умыть руки, продемонстрировав, что хотели как лучше и сделали все что смогли. На практике это может выразиться в разного рода поддержке действий России на Украине – конечно же, непрямой, однако достаточной для того, чтобы конфликт продолжал тлеть и дальше, истощая Украину и вынуждая Запад мобилизовать собственную экономику, вползая в кризис.

Собственно, на этом сейчас, если анализировать происходящее на фронте и в политической сфере, строится и расчет Москвы. Активные наступательные действия русскими сейчас не ведутся нигде, кроме нескольких узловых точек на Донбассе. По мнению колумнистов Bloomberg, РФ вообще отказалась от наступательных планов на эту весну, сосредоточившись на удержании уже занятых позиций и подготовки к отражению откладывающегося во все более долгий ящик по разным причинам контрнаступления ВСУ.

«Мы пока не готовы идти в наступление», – сокрушается и «Зеленый человечек» в Киеве, кивая на то, что западные «союзники» техники достаточно не подвезли.

Так вот, в случае, если украинский бросок на юг не состоится или провалится, велика вероятность существенного ослабления западной поддержки Зеленского. Последнему дают лишь один шанс на существенное усиление своих переговорных позиций на поле боя. Во всяком случае, в этом году. А там уже начнется игра вдолгую с развертыванием натовской оборонки.

Итого, сейчас складывается определенная вероятность того, что при стечении ряда обстоятельств к лету может открыться окно возможностей для попытки финализации украинского кризиса по китайскому сценарию. Не факт, что получится, как не факт, что это окно возможностей продержится открытым долго. Однако, заинтересованные стороны пока что делают ставки именно на это.

Вот именно по этой причине Си и не звонит Зеленскому и Байдену. Оба клиента, как говорил герой советской кинокомедии, «должны созреть».

А пока часики тикают, и почему-то крепнет уверенность, что, вопреки расчетам оптимистов, конца этой истории в нынешнем году явно не будет.