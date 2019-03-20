В Раде раскрыли подробности неудавшейся кровавой провокации Порошенко

20.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Подконтрольные президенту Украины Петру Порошенко спецслужбы в 2017 году готовили большую провокацию, которая должна была привести к кровавой бойне в центре Киева.

Об этом во время заседания Верховной Рады Украины заявил депутат Виталий Куприй, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера я провёл в Skype интервью с человеком, который раньше работал на спецслужбы Украины. Это бывший боец батальона «Азов» Сергей Сановский, который рассказал мне, как определённое время он пытался, и его пытались вербовать для совершения этих страшных вещей. О чём я говорю?

С 2016 года по поручению Порошенко начальник контрразведки СБУ генерал Алексей Петров разрабатывал план, каким образом создать здесь, в центре Киева, массовые беспорядки, применить вооружение, уничтожить определённое количество патриотов, а потом зачистить оппозиционное поле. Для этого были задействованы люди не только из СБУ, но и главный военный прокурор Анатолий Матиос», – сказал политик.

Также Виталий Куприй рассказал, как именно украинские спецслужбы готовились устроить кровавую бойню в центре Киева

«По моей информации, непосредственно майор контрразведки Александр Поклад, и советник СБУ, основатель клуба боевых искусств «Клинок» Андрей Лисогор пытались собрать определённую группу людей, и поручили это пану Сергей, у которого была задача найти конкретно 150 добровольцев, участников и ветеранов АТО, которые, возможно, не очень хорошее финансовое, возможно, с проблемами с алкоголем, и предложить каждому по 10 тысяч долларов для того, чтобы они в определённый момент, это 2016-2017 года, вышли и подогрели акции протесты против режима Порошенко.

После этого Лисогор несколько раз сообщал Сергею, что работники «Альфа» и 8-го полка спецназначения будут ожидать этих событий, и устроить кровавую бойню. Они должны были зачистить всех, кто имел оружие. Для этого вооружение перевозилось на склады в Хмельницкой области в этот полк спецназначения, и позднее часть этого оружия проходила по делу Надежды Савченко. Я считаю, что это сознательная провокация, которая не случилась, но потом пошли на другой шаг – дискредитировать Савченко, и показать, какой у нас герой Порошенко», – добавил нардеп.