В Раде собираются выдвинуть территориальные претензии Молдове
Критически важный участок дороги, соединяющий южную часть Одесской области с остальной Украиной, перегружен из-за принадлежности его Молдове.
Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил депутат Николай Скорик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На что хотелось бы сегодня обратить внимание парламента и руководства государства? Может, в своё время это был бы региональный вопрос, но сейчас это общегосударственная проблема – то, что происходит на автотрассе Одесса-Рени.
А именно, на участке этой дороги Маяки-Паланка с началом полномасштабной войны в разы увеличился пассажиропоток по этой трассе, увеличились в разы грузоперевозки, потому что это один из основных путей и экспорта, и импорта критически важных вещей, в том числе военных.
То, что сейчас происходит на трассе Маяки-Паланка, никак не укладывается в голове, потому что на то, чтобы добраться из Украины в Украину, а точнее из Одесской области в Одесскую область, люди тратят по 6-8 часов, потому что на участке Маяки-Паланка эта дорога проходит формально через территорию соседней Молдовы», – сказал депутат.
«Я считаю, что наше Министерство иностранных дел должно вернуться к вопросу, который рассматривался еще в 90-е годы. Тогда Украина сделала Молдову морским государством, мы отдали часть своей территории на реке Дунай. Взамен нам обещали, что отдадут этот кусок трассы, но Молдова этого не сделала.
Мне кажется, что пора поднять этот вопрос, потому что это стратегический вопрос сообщения юга Одесской области с территорией всего государства. Это очень важный вопрос и для людей, и для обороны нашего государства, и в целом для Украины», – резюмировал Скорик.
Спасибо!
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