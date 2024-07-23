В Раде собираются выдвинуть территориальные претензии Молдове

Критически важный участок дороги, соединяющий южную часть Одесской области с остальной Украиной, перегружен из-за принадлежности его Молдове.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил депутат Николай Скорик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На что хотелось бы сегодня обратить внимание парламента и руководства государства? Может, в своё время это был бы региональный вопрос, но сейчас это общегосударственная проблема – то, что происходит на автотрассе Одесса-Рени.

А именно, на участке этой дороги Маяки-Паланка с началом полномасштабной войны в разы увеличился пассажиропоток по этой трассе, увеличились в разы грузоперевозки, потому что это один из основных путей и экспорта, и импорта критически важных вещей, в том числе военных.

То, что сейчас происходит на трассе Маяки-Паланка, никак не укладывается в голове, потому что на то, чтобы добраться из Украины в Украину, а точнее из Одесской области в Одесскую область, люди тратят по 6-8 часов, потому что на участке Маяки-Паланка эта дорога проходит формально через территорию соседней Молдовы», – сказал депутат.