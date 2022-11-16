В России фиксируют в четыре раза больше экстремистских сообществ

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Число преступлений экстремистской направленности в России выросло на четверть.

Об этом сегодня в Совете Федерации РФ заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нами выявлено около шестисот преступлений данной направленности. На четверть больше, чем год назад. Почти в 4 раза возросло количество задокументированных фактов организации экстремистского сообщества», – сказал Колокольцев.

По его словам, в России возрастает актуальность борьбы с незаконным оборотом оружия.

«Сотрудниками органов внутренних дел на учёт поставлено около шестнадцати тысяч преступлений в указанной сфере. Задержаны лица, хранившие целые арсеналы. Так, в ходе обысков по месту жительства фигурантов сотрудниками главка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области изъято почти 200 единиц огнестрельного оружия, включая автоматы и пулемёты», – доложил Колокольцев.