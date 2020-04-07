В РПЦ рассказали, как будут причащать зараженных коронавирусом

07.04.2020

Обычные приходские священники РПЦ не будут причащать на дому прихожан с подтвержденным коронавирусным диагнозом.

Об этом в интервью «Российской газете» рассказал церковный спикер, протоиерей РПЦ Михаил Дудко, отвечая на вопрос, правда ли, что к больным коронавирусом священники будут приходить в специальных костюмах.

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По его словам, в церкви есть детально разработанные правила на этот счет: священник, который идет причащать или соборовать больного, должен, узнать, в каком состоянии тот находится и нет ли подозрения на коронавирус.

«В том случае если оно есть и тем более если есть подтверждение, что человек переносит заболевание в легкой форме, но это диагностированный коронавирус, священник не приходит. Но звонит в службу, которая создана в московской патриархии, и к больному приезжают специальные священники, которые в обычное время несут больничное служение. У них есть опыт, и им дана полная и детальная инструкция, как именно контактировать с зараженными людьми. Причастие будет дано такому человеку», – протоиерей.

«Мы же, обычные приходские священники, причащаем на дому только прихожан, которые не больны коронавирусом, – уточнил Дудко. – В этом тоже есть определенный риск – надо идти по улице, заходить в подъезд – но это другое, чем идти к зараженному человеку».