В СБУ чуть не убили негра

19.02.2019, Донецк, Владимир Гладков

В Донецкой Народной Республике оказали медицинскую и юридическую помощь гражданину Экваториальной Гвинеи Мамаду Диалло, задержанному ранее сотрудниками СБУ при пересечении российско-украинской границы.

Об этом сообщается на официальном сайте МИД ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Господин Диалло находился на территории Российской Федерации с целью получения высшего образования в одном из вузов, однако жизненные обстоятельства сложились таким образом, что им было принято решение вернуться в Федеративную Республику Германия.

Благодаря услугам одного из частных перевозчиков, он пересек границу Российской Федерации и Украины. Оказавшись на территории Украины, господин Диалло добрался до ближайшего населенного пункта и попросил помощи у населения.

Граждане Украины сообщили об этом факте в полицию, и полиция проинформировала неустановленных лиц. Предположительно, это сотрудники Службы безопасности Украины, которые забрали этого гражданин на допрос, причем, допросы проводились с применением физического и психологического давления.

Более того, заграничный паспорт господина Диалло был изъят этими лицами, после чего господина Диалло оставили без помощи и всякого сопровождения в «серой зоне» на линии соприкосновения.

У нашей пограничной службы возникли вопросы, что это за иностранный гражданин, и где его документы. Господин Диалло находился в таком физическом состоянии, что необходимо было также срочно оказывать медицинскую помощь», – рассказала министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

Министерство иностранных дел ДНР уже связалось с посольством Экваториальной Гвинеи в Российской Федерации, после чего был согласован план возвращения иностранца на родину.

«На данный момент Мамаду Диалло уже получил специальный временный документ, удостоверяющий личность, благодаря которому он сможет пройти все формальности в ходе пересечения границы Донецкой Народной Республики и совершить перелет из Москвы в столицу Экваториальной Гвинеи г. Малабо», – отметили в дипведомстве.