В Сербии лидер воеводинских сепаратистов сравнил церковь с наркокартелем

03.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Скандальный лидер Лиги социал-демократов Воеводины и соучредитель сепаратистского «Воеводинского фронта» Ненад Чанак обрушился с обвинениями в адрес Сербской православной церкви, которая из-за коронавируса не желает поступаться святыми таинствами.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«СПЦ не платит налоги, не подчиняется законам, призывает к неподчинению законам, своими действиями ставит под угрозу здоровье общества, возвышает себя над государством, – написал Чанак в своем твиттере. – Единственная разница между ней и наркокартелем заключается в том, что Колубмия не платит дилерам из бюджета на здравоохранение и социалку».

Подобный выпад лидера воеводинских сепаратистов стал ответом на недавнюю проповедь Банатского епископа (Банатская епархия окормляет примерно половину территории Автономного края Воеводина) Никанора Богуновича, в которой тот призвал верных чад соблюдать «антиэпидемиологические» законы государства только тогда, когда они «находятся в согласии с Богом, церковными таинствами и Священным писанием».

Что характерно, ненавистник православия и сербской государственности Ненад Чанак невольно солидаризовался со второй, когда Банатский владыка призвал верующих не подчиняться тем указам властей, которые ограничивают паству в посещении храмов и участии в таинствах церкви. По мнению епископа Никанора «святое причастие – лучшее лекарство», «церковь – лучшая больница», а «свобода передвижения может быть ограничена только Богом».

Епископ Банатский Никанор Богунович.

На заре нулевых, когда кровавый парад суверенитетов в Югославии шел к своему логическому завершению, Ненад Чанак открыто заявлял, что «без независимой Воеводины, не будет мира на Балканах». И право родного края на отделение от Сербии обосновывал «спецификой ее пространства, историческими и экономическими причинами». Будучи этническим сербом, Чанак убежден, что Сербия «предельно клерикализирована и фашизирована». При этом он традиционно выступает против Сербской православной церкви, за права любых меньшинств в ущерб сербскому большинству, считает США – оплотом свободы и демократии, а во всех бедах винит Путина и Россию.