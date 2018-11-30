30.11.2018, Москва, Михаил Рябов
Происшествия, Россия, США
Просмотров:
Просмотров:
В США произошло мощное землетрясение
На Аляске (США) произошло землетрясение мощностью 7 баллов. Местные СМИ публикуют фотографии разрушений и предупреждают об опасности образования цунами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Напомним, что Российская империя в 1867 году подписала договор с США о продаже Аляски за 7.2 миллиона долларов. Первые русские поселенцы появились на Аляске примерно в середине XVII века. После Крымской войны Петербург счел, что расходы на содержание и защиту столь отдаленной и уязвимой с геополитической точки зрения территории будут перевешивать потенциальную прибыль.
Метки: Аляска, землетрясение
ReCreative
Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
0:48 1 декабряРоссийский эксперт поставил на место украинскую провокаторшу
0:31 1 декабря«Почему мы молчим о наших людях в тюрьмах Украины? ВМСУ-шников – менять на граждан РФ!»
0:07 1 декабряЦимбалюк довел даже Захарову: «Сколько можно читать это враньё?»
23:56 30 ноябряКрымский мост открыт, а цены не падают: Что не так делают чиновники
23:43 30 ноябряВ США произошло мощное землетрясение
23:22 30 ноябряОдесса: Военно-чрезвычайный порядок
23:08 30 ноябряВице-парубий обещает «превентивные мероприятия» на границе с Крымом
23:02 30 ноябряВ Германии заявили, что Украина хочет втянуть Запад в войну с Россией
22:45 30 ноябряКаминг-аут боевика АТО: «Расстрелы мирных списывали на сепаратистов»
22:33 30 ноябряПриветствие Путина и саудовского принца станет новым мемом
21:42 30 ноябряНасмотревшись украинского ТВ сумчанин с горя напился и сообщил в полицию о “российском вторжении”
21:33 30 ноябряКиевский “историк”: украинцы научили индейцев танцевать гопак и создали язык майя
20:55 30 ноябряТука пугает новыми военными базами РФ возле Донбасса
20:37 30 ноябряДоренко объяснил, почему русским мужчинам запретили въезд на Украину
20:16 30 ноябряПутин и Трамп проигнорировали друг друга на первом пленарном заседании G20
20:00 30 ноябряВ связи с военным положением украинцам запретили охоту на границе с Россией
19:46 30 ноябряГоворить правду о Филарете становится опасно: Обыск в Лавре – опасный прецедент
19:38 30 ноябряПорошенко обломал зубы
19:23 30 ноябряУкраина вместо самостийности получает Османский Патриархат
19:18 30 ноября«Это масштабно! Это мега!»: реконструкция набережной в Евпатории поразила Грэма Филлипса
19:14 30 ноябряВ сухопутных областях поднимают флаги в честь военно-морского позора Украины
18:49 30 ноябряПорошенко обозвал министров Гройсмана “зайцами”
18:33 30 ноябряМолдавских и белорусских туристов отговаривают от поездок на Украину
18:26 30 ноябряПорошенко перед студентами сделал признание об алкоголизме
18:13 30 ноябряЗападенца из Красного креста оштрафовали за «слив» данных по ЛДНР
18:11 30 ноябряВ Раде возьмутся за русских шпионок
17:37 30 ноябряАгенты США на Украине предлагают ограничить агентов Москвы
17:20 30 ноябряСолиста московского Большого театра не пустили на Украину
17:08 30 ноября«Полный п##дец! Остался год!» – Киев в шоке от ситуации на границе с Крымом
16:47 30 ноябряНовый президент Грузии обьявила приоритетом курс на Евросоюз
16:38 30 ноябряУкраинцы так устали от Порошенко, что готовы сделать президентом даже негра
16:35 30 ноябряВ Крыму продолжается зачистка «макеевских»
16:13 30 ноябряВСУ готовятся к нападению на республики Донбасса
16:12 30 ноябряОдесса не подкачала: «Россия права!»
16:06 30 ноябряШнур написал стихи об Украине и пообещал приехать, когда ему стукнет 60
15:47 30 ноябряЗадержанные на катерах СБУшники были карателями на Донбассе
15:46 30 ноябряДилемма: Спасение завода Фирташа или вред экологии Крыма
15:28 30 ноябряВоенное положение на Украине обернулось грабежом российских дальнобойщиков
15:12 30 ноябряНиколай Платошкин: Китай – не союзник! Кинули нас по выборам в ЛДНР!
15:11 30 ноябряПорошенко включил заднюю после окрика из США
14:52 30 ноябряЗахарова предложила Терезе Мэй не париться с поводами для санкций
14:39 30 ноябряСенат США уличили в написании безграмотной антироссийской резолюции
14:32 30 ноябряСоловьев пожалел, что не дал задушить Ковтуна
14:18 30 ноябряВ России хотят открыть двери для украинцев
14:14 30 ноябряЛеонид Кравчук объявил русских «элитой войны»
14:12 30 ноября«Придется искать с агрессором общий язык» – киевский националист
14:01 30 ноябряМожет лопнуть терпение – МИД РФ намекнул Киеву на крымский сценарий
14:00 30 ноябряСтудентов колледжа Рослякова эвакуировали из здания
13:40 30 ноябряВ Вашингтоне заранее знали о морской провокации Украины
13:34 30 ноябряВместо трибунала командиров ВМСУ объявят героями
13:12 30 ноябряСанаторий «Ливадия» купил монархист
12:55 30 ноябряПровокация у Керченского пролива воскресила хит «Бог ушёл из Украины»
12:48 30 ноябряРоссия не станет отвечать на очередную выходку Порошенко
12:39 30 ноябряСБУ подозревает ФСБ в организации спектакля в Керченском проливе
12:21 30 ноябряПорошенко окончательно слетает с катушек: СБУ шьет дело настоятелю Лавры
0:31 1 декабря«Почему мы молчим о наших людях в тюрьмах Украины? ВМСУ-шников – менять на граждан РФ!»
23:56 30 ноябряКрымский мост открыт, а цены не падают: Что не так делают чиновники
19:18 30 ноября«Это масштабно! Это мега!»: реконструкция набережной в Евпатории поразила Грэма Филлипса
18:13 30 ноябряЗападенца из Красного креста оштрафовали за «слив» данных по ЛДНР
17:08 30 ноября«Полный п##дец! Остался год!» – Киев в шоке от ситуации на границе с Крымом
16:35 30 ноябряВ Крыму продолжается зачистка «макеевских»
16:12 30 ноябряОдесса не подкачала: «Россия права!»
15:46 30 ноябряДилемма: Спасение завода Фирташа или вред экологии Крыма
14:00 30 ноябряСтудентов колледжа Рослякова эвакуировали из здания
13:12 30 ноябряСанаторий «Ливадия» купил монархист
11:35 30 ноябряМеджлисовцы поспособствовали переброске украинских моряков в Лефортово
11:01 30 ноябряКлимкин рассказал, как МИД Украины использует меджлисовцев в Крыму
9:45 30 ноябряВ Севастополе хотят отказаться от министерской схемы по аэродрому «Бельбек»
8:53 30 ноябряВ Крыму напомнили о Собчак, давая оценку новому украинскому запрету
2:01 30 ноябряРоссия расплачивается за нерешительность
1:07 30 ноябряВ Москве заявили, что главком ВМСУ достоин тюрьмы
23:47 29 ноябряУкраинские «рогатки» для Крыма
19:30 29 ноябряКрымско-татарские адвокаты утверждают, что арестованных украинцев уже нет в Крыму
19:18 29 ноябряНе введя военное положение в Крыму Украина признала его российским
18:30 29 ноябряКольцо защиты над Крымом замкнулось
18:25 29 ноябряСБУ опубликовала радиоперехват переговоров российских военных летчиков
17:27 29 ноябряУкраине напомнили потопленный турецкий рыболовный корабль
17:15 29 ноябряДепутат попросил правительство РФ спасти Севастополь от непрофессионализма чиновников
16:49 29 ноябряМеджлисовец хочет отрезать украинских бизнесменов от платежеспособного рынка
14:56 29 ноябряСлова украинского адмирала-танкиста о перекрытии Босфора подняли на смех
13:13 29 ноябряВ России от санкций страдает только Крым
10:16 29 ноябряВ Киеве паникуют: Россия перешагнула барьер боязни применения крылатых ракет
2:44 29 ноябряКиевский член обещает участие Крыма во «втором этапе войны»
1:58 29 ноябряПарубий: Больше кораблей и авиации НАТО в Черном море!
22:39 28 ноябряНа борту катеров ВМС Украины должен был быть сын Порошенко
21:57 28 ноября«Я не хочу воевать из-за двух катеров за ржавый крейсер «Украина»
21:43 28 ноябряКрупнейший ТЦ Севастополя остается закрытым, хотя пожарные сняли все претензии
20:41 28 ноябряРоссийский либерал: Крым – це не Украина
20:09 28 ноябряУкраина будет без Азовского моря
19:58 28 ноябряДопрыгались: В Москве хотят закрыть Азовское море для кораблей ВМСУ
18:44 28 ноябряКерченского стрелка похоронили под чужой фамилией – СМИ
18:22 28 ноябряУкраинских моряков в Крыму отвезли к женщинам
17:39 28 ноябряМеджлисовский магазин передал пакет колбасы арестованным ВМСУ-шникам
17:04 28 ноябряСиловики провели обыск у «свидомой» в Крыму
16:25 28 ноябряСБУшник в симферопольском суде валил всю вину на военных
13:45 28 ноябряРотенберги проектируют марину под Севастополем
12:52 28 ноябряУ Порошенко грозят крымчанам политическими репрессиями по статье «Измена родине»
9:46 28 ноябряВ Раде хотят объявить в Крыму военное положение
23:38 27 ноябряУкраинский разведчик: Порошенко подставил «москитный флот»
23:31 27 ноябряУберите детей от экранов – полная запись переговоров в Керченском проливе
21:48 27 ноябряМеджлисовцы угрожают российским белоленточникам страшной местью
21:10 27 ноябряСегоднящний арест украинских моряков в Крыму аукнется Сенцову
19:59 27 ноябряВ этой истории вся Украина: Подставленные Порошенко моряки ВМСУ отправлены за решетку
19:53 27 ноябряЗащищающие ВМСУ-шников адвокаты грозят иском против российских СМИ
19:44 27 ноябряАдвокат украинского моряка: Пыток нет, отношение нормальное
19:16 27 ноябряРоссия понесла потери в схватке с катерами ВМСУ, заявили на Украине
17:47 27 ноября«Может, хватит быть терпилами?!» – нациков «порвало» фото пробоины катера ВМСУ
16:26 27 ноябряОпределена мера пресечения первому из задержанных украинских моряков
15:50 27 ноябряВ Киеве сокрушаются: Русские узнают все секреты катеров Порошенко!
15:41 27 ноябряИх даже не били! – в Киеве обвинили в предательстве экипажи катеров ВМС Украины
23:02 30 ноябряВ Германии заявили, что Украина хочет втянуть Запад в войну с Россией
22:45 30 ноябряКаминг-аут боевика АТО: «Расстрелы мирных списывали на сепаратистов»
20:55 30 ноябряТука пугает новыми военными базами РФ возле Донбасса
18:13 30 ноябряЗападенца из Красного креста оштрафовали за «слив» данных по ЛДНР
16:35 30 ноябряВ Крыму продолжается зачистка «макеевских»
16:13 30 ноябряВСУ готовятся к нападению на республики Донбасса
15:47 30 ноябряЗадержанные на катерах СБУшники были карателями на Донбассе
15:12 30 ноябряНиколай Платошкин: Китай – не союзник! Кинули нас по выборам в ЛДНР!
2:01 30 ноябряРоссия расплачивается за нерешительность
20:13 29 ноябряЭксперты подтверждают опасения Донбасса о грядущей войне
17:37 29 ноябряСБУ задерживает военнообязанных мужчин Луганщины
1:39 29 ноября«Хватит позориться на Украине! Плевать на мнение Запада!»
1:07 29 ноябряНа зависть Украине: ДНР не повышает тарифы на коммуналку
1:00 29 ноября«Заткнись!» – Трюхана заставили выслушать, чем обернётся Азовский поход
20:48 28 ноябряУкраинское командование попросило жителей Донбасса не «сливать» информацию ополченцам
20:27 28 ноября«Укроборонпром» встал на защиту жителей Донбасса
19:53 28 ноябряУкраинские националисты возвращаются на линию фронта
14:44 28 ноябряРоссийский сенатор присоединил республики Донбасса к Украине
13:12 28 ноябряЗапад не введет санкции из-за признания Россией ЛДНР
10:35 28 ноябряБывший спонсор украинских карательных батальонов призвал к прямым переговорам с ЛДНР
2:48 28 ноябряОпасная связь министра ДНР
22:55 27 ноябряЦарёв назвал три главные ошибки Кремля на Украине
20:31 27 ноябряВ ВСУ – бунты, солдаты не хотят участвовать в братоубийственной войне
19:31 27 ноябряВ городе на Донбассе остановились все троллейбусы – электричество отключили за долги
18:39 27 ноябряВ Мариуполе “благотворительный фонд” заставил беспризорников рыть окопы для ВСУ
15:05 27 ноябряЗрада: Сталь из ЛНР поставляется через украинские порты в Европу
14:00 27 ноябряВ РФ взят за жабры оуновский боевик, воевавший в Донбассе
13:34 27 ноябряНазвано место следующей кровавой провокации Порошенко
12:56 27 ноябряСжалось очко: Климкин вангует расчленение Украины
12:34 27 ноябряВ Москве хотят перейти к мерам против Украины, которые предлагал Захарченко
19:48 26 ноября«Следующая фаза конфликта вспыхнет в Донбассе» – украинский нардеп
17:43 26 ноябряВоенное положение на Украине обострит ситуацию в Донбассе – Лавров
14:46 26 ноября«Украинские катера – передать ДНР. Переименовать – «Моторола», «Гиви», «Новороссия»
13:15 26 ноябряВ ДНР разоблачили фейк о захвате ВСУ посёлка на Светлодарской дуге
9:56 26 ноябряУкраинские военные начали минировать мирные объекты
17:48 25 ноябряВоенкор: Порошенко дальше будет борзеть еще больше
14:41 25 ноябряОглашены подробности военно-морского позора Украины
14:12 25 ноябряКерченский пролив закрыт. В Киеве говорят о войне
11:57 25 ноября«Ссыкуны! Почему не стреляли?!» – украинцы требуют прорываться через Керченский пролив
23:31 24 ноябряВСУ продолжают занимать поселки в серой зоне
19:00 24 ноября58-я бригада ВСУ замазалась в очередном преступлении
14:58 23 ноябряКонфликт в Донбассе: Страны НАТО пошли на прямое участие
14:26 23 ноябряУкраинских боевиков готовят к применению химического оружия в Донбассе
10:47 23 ноября«У нас нет денег на еду!» – крик отчаяния рабочих донецкого завода
22:16 22 ноябряКаминг-аут боевика АТО: Проникся уважением к ополченцам ЛДНР
19:20 22 ноябряБритания направила своих агентов для организации диверсии на химзаводе в ДНР – Басурин
18:10 22 ноябряУкраинское командование отправляет срочников на Донбасс
18:00 22 ноябряКомандир ВСУ погиб в пьяной драке, празднуя день десантника
17:52 22 ноябряТела подорвавшихся на собственной мине украинских военных трое суток пролежали в поле
16:50 22 ноября«Россия или крымчане?» – Соловьев и Коц поспорили, кто «оттяпал себе Крым»
15:57 22 ноябряЖителей Луганска пытались зомбировать канадскими методичками
15:20 22 ноябряВ украинском борделе бывший СБУшник будет «мирить» Донбасс с Украиной
12:45 22 ноябряДонбасс полностью поддерживает курс на интеграцию с Россией
22:30 21 ноябряУкраина уничтожит символ Донбасса, который не тронули даже гитлеровцы
21:30 21 ноябряВСУ под руководством англосаксов не оставляют попыток устроить химический ад в Донбассе
0:48 1 декабряРоссийский эксперт поставил на место украинскую провокаторшу
0:31 1 декабря«Почему мы молчим о наших людях в тюрьмах Украины? ВМСУ-шников – менять на граждан РФ!»
0:07 1 декабряЦимбалюк довел даже Захарову: «Сколько можно читать это враньё?»
23:22 30 ноябряОдесса: Военно-чрезвычайный порядок
23:08 30 ноябряВице-парубий обещает «превентивные мероприятия» на границе с Крымом
23:02 30 ноябряВ Германии заявили, что Украина хочет втянуть Запад в войну с Россией
22:45 30 ноябряКаминг-аут боевика АТО: «Расстрелы мирных списывали на сепаратистов»
22:33 30 ноябряПриветствие Путина и саудовского принца станет новым мемом
21:42 30 ноябряНасмотревшись украинского ТВ сумчанин с горя напился и сообщил в полицию о “российском вторжении”
21:33 30 ноябряКиевский “историк”: украинцы научили индейцев танцевать гопак и создали язык майя
20:55 30 ноябряТука пугает новыми военными базами РФ возле Донбасса
20:37 30 ноябряДоренко объяснил, почему русским мужчинам запретили въезд на Украину
20:16 30 ноябряПутин и Трамп проигнорировали друг друга на первом пленарном заседании G20
20:00 30 ноябряВ связи с военным положением украинцам запретили охоту на границе с Россией
19:46 30 ноябряГоворить правду о Филарете становится опасно: Обыск в Лавре – опасный прецедент
19:38 30 ноябряПорошенко обломал зубы
19:23 30 ноябряУкраина вместо самостийности получает Османский Патриархат
19:18 30 ноября«Это масштабно! Это мега!»: реконструкция набережной в Евпатории поразила Грэма Филлипса
19:14 30 ноябряВ сухопутных областях поднимают флаги в честь военно-морского позора Украины
18:49 30 ноябряПорошенко обозвал министров Гройсмана “зайцами”
18:33 30 ноябряМолдавских и белорусских туристов отговаривают от поездок на Украину
18:26 30 ноябряПорошенко перед студентами сделал признание об алкоголизме
18:11 30 ноябряВ Раде возьмутся за русских шпионок
17:37 30 ноябряАгенты США на Украине предлагают ограничить агентов Москвы
17:20 30 ноябряСолиста московского Большого театра не пустили на Украину
17:08 30 ноября«Полный п##дец! Остался год!» – Киев в шоке от ситуации на границе с Крымом
16:47 30 ноябряНовый президент Грузии обьявила приоритетом курс на Евросоюз
16:38 30 ноябряУкраинцы так устали от Порошенко, что готовы сделать президентом даже негра
16:13 30 ноябряВСУ готовятся к нападению на республики Донбасса
16:06 30 ноябряШнур написал стихи об Украине и пообещал приехать, когда ему стукнет 60
15:47 30 ноябряЗадержанные на катерах СБУшники были карателями на Донбассе
15:28 30 ноябряВоенное положение на Украине обернулось грабежом российских дальнобойщиков
15:12 30 ноябряНиколай Платошкин: Китай – не союзник! Кинули нас по выборам в ЛДНР!
15:11 30 ноябряПорошенко включил заднюю после окрика из США
14:39 30 ноябряСенат США уличили в написании безграмотной антироссийской резолюции
14:32 30 ноябряСоловьев пожалел, что не дал задушить Ковтуна
14:18 30 ноябряВ России хотят открыть двери для украинцев
14:14 30 ноябряЛеонид Кравчук объявил русских «элитой войны»
14:12 30 ноября«Придется искать с агрессором общий язык» – киевский националист
14:01 30 ноябряМожет лопнуть терпение – МИД РФ намекнул Киеву на крымский сценарий
13:40 30 ноябряВ Вашингтоне заранее знали о морской провокации Украины
13:34 30 ноябряВместо трибунала командиров ВМСУ объявят героями
12:55 30 ноябряПровокация у Керченского пролива воскресила хит «Бог ушёл из Украины»
12:48 30 ноябряРоссия не станет отвечать на очередную выходку Порошенко
12:39 30 ноябряСБУ подозревает ФСБ в организации спектакля в Керченском проливе
12:21 30 ноябряПорошенко окончательно слетает с катушек: СБУ шьет дело настоятелю Лавры
11:58 30 ноябряПорошенко похвастался очередным антироссийским запретом
11:37 30 ноября«Варфоломей в ярости. Мы близки к тому, чтобы про****ть очередную возможность» – украинский эксперт
11:35 30 ноябряМеджлисовцы поспособствовали переброске украинских моряков в Лефортово
11:01 30 ноябряКлимкин рассказал, как МИД Украины использует меджлисовцев в Крыму
10:49 30 ноябряПорохоботы истерят из-за «докладной Путину» о ликвидации Украины
10:33 30 ноябряЛяшко призвал переходить к практике захвата заложников
10:17 30 ноябряВ Раде занервничали «Мы теряем поддержку в ООН»
10:05 30 ноябряКлимкин рассказал, что Украина готовит новую порцию убийств на российском направлении
9:52 30 ноябряВоенное положение ввели для мужиков из Чернигова, а не для войны с Россией
0:48 1 декабряРоссийский эксперт поставил на место украинскую провокаторшу
0:31 1 декабря«Почему мы молчим о наших людях в тюрьмах Украины? ВМСУ-шников – менять на граждан РФ!»
0:07 1 декабряЦимбалюк довел даже Захарову: «Сколько можно читать это враньё?»
23:56 30 ноябряКрымский мост открыт, а цены не падают: Что не так делают чиновники
23:43 30 ноябряВ США произошло мощное землетрясение
22:33 30 ноябряПриветствие Путина и саудовского принца станет новым мемом
20:55 30 ноябряТука пугает новыми военными базами РФ возле Донбасса
20:37 30 ноябряДоренко объяснил, почему русским мужчинам запретили въезд на Украину
20:16 30 ноябряПутин и Трамп проигнорировали друг друга на первом пленарном заседании G20
18:13 30 ноябряЗападенца из Красного креста оштрафовали за «слив» данных по ЛДНР
18:11 30 ноябряВ Раде возьмутся за русских шпионок
17:37 30 ноябряАгенты США на Украине предлагают ограничить агентов Москвы
17:20 30 ноябряСолиста московского Большого театра не пустили на Украину
16:35 30 ноябряВ Крыму продолжается зачистка «макеевских»
16:12 30 ноябряОдесса не подкачала: «Россия права!»
16:06 30 ноябряШнур написал стихи об Украине и пообещал приехать, когда ему стукнет 60
15:46 30 ноябряДилемма: Спасение завода Фирташа или вред экологии Крыма
15:28 30 ноябряВоенное положение на Украине обернулось грабежом российских дальнобойщиков
15:12 30 ноябряНиколай Платошкин: Китай – не союзник! Кинули нас по выборам в ЛДНР!
14:52 30 ноябряЗахарова предложила Терезе Мэй не париться с поводами для санкций
14:39 30 ноябряСенат США уличили в написании безграмотной антироссийской резолюции
14:32 30 ноябряСоловьев пожалел, что не дал задушить Ковтуна
14:18 30 ноябряВ России хотят открыть двери для украинцев
14:14 30 ноябряЛеонид Кравчук объявил русских «элитой войны»
14:12 30 ноября«Придется искать с агрессором общий язык» – киевский националист
14:01 30 ноябряМожет лопнуть терпение – МИД РФ намекнул Киеву на крымский сценарий
14:00 30 ноябряСтудентов колледжа Рослякова эвакуировали из здания
13:34 30 ноябряВместо трибунала командиров ВМСУ объявят героями
13:12 30 ноябряСанаторий «Ливадия» купил монархист
12:55 30 ноябряПровокация у Керченского пролива воскресила хит «Бог ушёл из Украины»
12:48 30 ноябряРоссия не станет отвечать на очередную выходку Порошенко
12:39 30 ноябряСБУ подозревает ФСБ в организации спектакля в Керченском проливе
11:58 30 ноябряПорошенко похвастался очередным антироссийским запретом
11:35 30 ноябряМеджлисовцы поспособствовали переброске украинских моряков в Лефортово
11:01 30 ноябряКлимкин рассказал, как МИД Украины использует меджлисовцев в Крыму
10:49 30 ноябряПорохоботы истерят из-за «докладной Путину» о ликвидации Украины
10:05 30 ноябряКлимкин рассказал, что Украина готовит новую порцию убийств на российском направлении
9:52 30 ноябряВоенное положение ввели для мужиков из Чернигова, а не для войны с Россией
9:45 30 ноябряВ Севастополе хотят отказаться от министерской схемы по аэродрому «Бельбек»
8:53 30 ноябряВ Крыму напомнили о Собчак, давая оценку новому украинскому запрету
7:20 30 ноябряВ Раде угрожают создать для русских невыносимые условия
7:00 30 ноябряАмериканским военным советуют держаться подальше от Украины, по которой могут ударить российские ракеты
2:01 30 ноябряРоссия расплачивается за нерешительность
1:45 30 ноябряКакая страна, такие и герои: Подвиг «Варяга» Украине не по зубам
1:20 30 ноября«Онижедети»-2
1:07 30 ноябряВ Москве заявили, что главком ВМСУ достоин тюрьмы
0:31 30 ноябряБывший соратник Ющенко: Мы откажемся от НАТО, давайте прекращать войну
0:06 30 ноябряСейчас все забудут про Порошенко: Началась движуха в Сирии
23:47 29 ноябряУкраинские «рогатки» для Крыма
22:59 29 ноябряСергей Михеев: На Украине не учли иррациональную ненависть и злобу
22:50 29 ноябряСамим не смешно? В Москве который год объявляют о скором «сливе» хунты Западом
22:16 29 ноябряТрамп отменил встречу с Путиным из-за украинской провокации
19:18 29 ноябряНе введя военное положение в Крыму Украина признала его российским
18:30 29 ноябряКольцо защиты над Крымом замкнулось
17:15 29 ноябряДепутат попросил правительство РФ спасти Севастополь от непрофессионализма чиновников
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.