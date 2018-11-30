В США произошло мощное землетрясение

30.11.2018, Москва, Михаил Рябов

На Аляске (США) произошло землетрясение мощностью 7 баллов. Местные СМИ публикуют фотографии разрушений и предупреждают об опасности образования цунами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, что Российская империя в 1867 году подписала договор с США о продаже Аляски за 7.2 миллиона долларов. Первые русские поселенцы появились на Аляске примерно в середине XVII века. После Крымской войны Петербург счел, что расходы на содержание и защиту столь отдаленной и уязвимой с геополитической точки зрения территории будут перевешивать потенциальную прибыль.