В ВСУ назвали Авдеевку «замечательной перспективой» для Украины  

Вадим Москаленко.  
05.03.2024 08:21
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Украина должна продолжать войну против России несмотря ни на что, потому что любое перемирие будет губительным для государства.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил военнослужащий ВСУ с позывным «Историк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна продолжать войну против России несмотря ни на что, потому что любое перемирие...

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«Пауза в мире перемирия, если не будет системно решён вопрос, для нас губительна. Мы уйдём из международной повестки.

И даже сейчас, в состоянии войны, в ВСУ идиотизма хватает. То, как показала АТО после 2015 года, это сразу уходит в уставщину. Там уже не речь о подготовке личного состава, а изучение устава.

А кацапы да, где-то подзабьют на обучение солдат. Но ресурсно они в разы выше, чем мы. И они будут это всё накапливать, как делали и раньше», – сказал солдат.

По мнению «Историка», лучшая судьбы для Украины – продолжение войны.

«Поэтому для нас перемирие губительно. А вот война жизненно важна. Потому что уничтожать противника, как на авдеевском направлении, утилизация целых батальонов врага – это великолепная перспектива. Замечательная», – резюмировал он.

 

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