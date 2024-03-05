В ВСУ назвали Авдеевку «замечательной перспективой» для Украины
Украина должна продолжать войну против России несмотря ни на что, потому что любое перемирие будет губительным для государства.
Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил военнослужащий ВСУ с позывным «Историк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Пауза в мире перемирия, если не будет системно решён вопрос, для нас губительна. Мы уйдём из международной повестки.
И даже сейчас, в состоянии войны, в ВСУ идиотизма хватает. То, как показала АТО после 2015 года, это сразу уходит в уставщину. Там уже не речь о подготовке личного состава, а изучение устава.
А кацапы да, где-то подзабьют на обучение солдат. Но ресурсно они в разы выше, чем мы. И они будут это всё накапливать, как делали и раньше», – сказал солдат.
По мнению «Историка», лучшая судьбы для Украины – продолжение войны.
«Поэтому для нас перемирие губительно. А вот война жизненно важна. Потому что уничтожать противника, как на авдеевском направлении, утилизация целых батальонов врага – это великолепная перспектива. Замечательная», – резюмировал он.
Спасибо!
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