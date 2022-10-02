«В ядерной войне с РФ главное – сохранить украинство» – киевский философ

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Новости Украины

У Украины есть шанс заявить о себе, как о состоявшейся нации путём выживания после ядерного удара и постапокалиптического возрождения.

Об этом на канале киевского политолога Юрия Романенко рассуждали поддержавший Майдан философ Сергей Дацюк и советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сергей Дацюк выдвинул обвинение в адрес президента РФ в «легитимизации применения ЯО».

«Что принципиально иное мы видим в этой игре? Когда США применяли оружие в Японии, никаких референдумов не было, никакой обработки населения не было. Во всяком случае, мы не помним, чтобы в Америке кричали «Бомби, бомби Японию! Так им, сволочам!». А он (Владимир Путин – ред.) его (ядерное оружие – ред.) действительно легитимировал. Русские кричат «Ударь! Ударь сволочей!», – истерил философ.

Романенко же обратил внимание на «зловещую» ремарку Владимира Путина во время выступления в Кремле – о том, что это не Россия создала прецедент применения ядерного оружия.

В свою очередь, Алексей Арестович даже предсказал, сколько ракет «точно» будет применено РФ в отношении коллективного противника.

«Зато я знаю, сколько зарядов они применят. Два. Они готовы применить два, потому что «Вы же два применили, США, и мы – два, как вы». К этому они готовы», – заверил советник Зе-офиса.

Дацюк же поделился размышлениями о том, как такое «уникальное» государство, как Украина, после ядерной катастрофы будет «воскресать на пепелище».

«Я сейчас исхожу из того, чтобы Украина и народ выжили. Понятно, что мы уже понесли потери. И еще понесем. Я всегда в эту точку бью – мы должны выжить. Хоть бы что он применил, но мы должны выжить! Как страна, как народ, как уникальная историческая весть! Он (российский президент – ред.) писал, что «на Украине нет уникальной исторической вести». Есть! Как уникальная ориентация, как уникальная мотивация – должны выжить в этом качестве. Как украинство! Если мы выживем – города отстроим, обеззаразим территорию, отстроим инфраструктуру и с долгами рассчитаемся. Но главное – мы должны выжить», – добавил Дацюк.