«Ваша демократия разрушает»: США разозлили боснийских хорватов

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В Боснии и Герцеговине нарастает политический кризис, вызванный необходимостью изменений в законодательстве страны. Речь идет о положении в конституции БиГ, согласно которой бошняки имеют право выбирать члена Президиума БиГ и депутатов Палаты народов парламента по хорватской квоте.

Это категорически не устраивает хорватское население страны. В частности, лидер партии «Хорватский народный собор» (ХНС), объединяющий все политические силы этого народа в БиГ, Драган Чович, пытается заставить других политиков решить этот вопрос.

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При этом нынешнее положение дел вполне устраивает бошняков, так что длящиеся долгое время переговоры по этому вопросу, в котором также принимали участие американские и европейские посредники, были заблокированы бошняцкими политическими силами, в первую очередь Партией демократического действия во главе с Бакиром Изетбеговичем.

В знак протеста хорватские министры в правительстве страны продолжают блокировать финансирование всеобщих выборов, которые должны пройти 2 октября и для проведения которых требуется выделение средств не позднее 19 мая. На заседании во вторник Совет министров снова не принял положительного решения о финансировании выборов. «За» голосовали только представители бошняков, которых Чович обвинил в создании кризиса.

«Кто-то сознательно хочет создать кризис в БиГ, и это те, кто проголосовал вчера, чтобы принять решение о том, что не имеет законных оснований», — отметил политик.

Он не захотел комментировать жесткую критику посольств США и Великобритании, но отметил, что не боится санкций США за предпринятые им меры по блокировке голосования. Ранее американская дипмиссия в Сараево обвинила хорватских политиков в «обструкции и коррупции», а СМИ сообщили, что против Драгана Човича могут быть введены американские санкции.

«Если бы я боялся чьих-либо санкций, я бы здесь не стоял, это было давно, и все те, кто сегодня пытается урегулировать отношения в БиГ, идут по ложному пути», — сказал Чович.

По его словам, правильное решение состоит в том, чтобы немедленно принять законным путем государственный бюджет, который должен включать повышение заработной платы для сотрудников полиции, Управления по косвенному налогообложению БиГ и военнослужащих.

Политик выразил опасение, что сознательно создается климат давления с возможностью санкций и призвал США и Великобританию не «учить демократии таким образом».

«Мы достаточно разрушили государство, слушая вашу демократию. Не разрушайте его дальше. Я хочу, чтобы это государство выжило и было европейским, потому что это моя родина, но я никому не позволю грубо нарушать конституцию и закон», – резюмировал.