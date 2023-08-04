Вашингтон под нажимом Пекина теряет последние позиции на Ближнем Востоке

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Китай прямо на глазах вытесняет США из Ближнего Востока и Азии, что проявляется как на примере переориентации арабских монархий с Вашингтона на Пекин, так и в новой игре Анкары, которая подсаживается на китайские инвестиции.

К такому выводу приходит международный обозреватель «ПолитНавигатора» Айнур Курманов.

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Можно это назвать настоящим геополитическим наступлением КНР в ситуации, когда англосаксы при поддержке ЕС пытаются всячески сдержать экономическое развитие Поднебесной за счёт введения множества ограничений и санкций. Но нынешний прорыв грозит для Вашингтона в перспективе окончательным обрушением его могущества в мире.

С момента, прошедшего в декабре прошлого года саммита «Китай-арабские государства 2022» ситуация не стояла на месте и сотрудничество между странами только усилилось. В дипломатической сфере это выразилось в примирении между Ирана и Саудовской Аравии при посредничестве Пекина, что привело в итоге к тектоническим сдвигам в регионе, а именно к прекращению войны в Йемене и возвращению Сирии в Лигу арабских государств.

Новый расклад сил на Ближнем Востоке вызвал огромную обеспокоенность в Вашингтоне, что уже отражается в панических публикациях ведущих американских изданий, тесно связанных с правящей элитой. Так, например, Bloomberg переживает по поводу того, что отношения Китая с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами только усилились, выйдя далеко за рамки закупок нефти, где Пекин доминировал в течение многих лет.

«Одной из сделок, которая может выиграть от более тесных связей в ближайшие месяцы, является запланированное китайским семеноводческим гигантом Syngenta Group IPO в Шанхае на сумму 9 миллиардов долларов. Консультанты поддерживаемой государством компании ведут переговоры с ближневосточными суверенными фондами, включая Инвестиционное управление Абу-Даби и Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, о том, чтобы стать краеугольными инвесторами, сообщили люди, знакомые с этим вопросом», – пишет издание.

Понятно, что за этим стоит желание руководства КНР выйти из экономического спада в ситуации, когда ЕС, Великобритания и США начинают перекрывать доступ китайским товарам. Ведь прибыль крупных китайских индустриальных корпораций в первом полугодии снизилась на 16,8%, до 475 млрд долларов в годовом исчислении, что подстёгивает и так высокую безработицу среди молодёжи.

А арабские королевства с их гигантскими средствами и большими рынками способны сейчас реально помочь Си Цзиньпину в деле дальнейшего укрепления и продвижения Поднебесной на мировой арене.

Но вслед за наращиванием экономических связей кроется на самом деле стремление монархий Персидского залива отойти от Белого дома или даже порвать многолетнее партнёрство. Американские эксперты вообще прогнозируют, что именно КНР в скором времени заменит США в качестве гаранта безопасности для нефтяных королевств, которые контролируют большую часть мировых запасов углеводородов.

И тут заложена своего рода та самая игла Кощея, способная прервать вековое господство янки. Ведь именно арабская долларовая часть долга США и расчеты по контрактам купли-продажи сохраняют доллар в качестве мировой резервной валюты. Это положение давало возможность Вашингтону иметь огромный дефицит, печатать деньги для их покрытия и не страдать от валютного кризиса и серьезной девальвации.

Так, известный аналитик Томас Лифсон в своей статье для AmericanThinker.com вообще делает неутешительные выводы, исходя из оценок резко ухудшившихся отношений между арабскими монархиями и нынешней американской администрацией. По его мнению, это ведёт к катастрофическим последствиям выдавливания из региона и к потере первенства.

«Китай приложит все усилия, чтобы использовать свои расширяющиеся экономические и финансовые связи для углубления военных отношений, включая открытие военных баз и расширение дипломатических, культурных, образовательных отношений. Конечной целью которых – вытеснить Соединенные Штаты в качестве стратегического гаранта монархий, контролирующих экспортный рынок нефти», – утверждает эксперт.

И сам же отвечает на вопрос, что приводит к такому печальному результату, когда от Вашингтона начинают отворачиваться прежние многолетние союзники.

«Сейчас, когда боеготовность вооруженных сил США снижается, наши запасы обычных боеприпасов истощены, а наше военное руководство сосредоточено на разнообразии, доступе к абортам и правах транссексуалов, мы выглядим как слабеющая сила. Кто хотел бы поставить стабильность своего режима на союз с такой слабеющей и приходящей в упадок державой? Поскольку Китай становится доминирующей державой на Ближнем Востоке, если так пойдет и дальше, структура мировой власти будет совсем иной, и Китай будет принимать решения, с которыми у более бедных и слабых США не будет иного выбора, кроме как согласиться», – подытоживает Лифсон.

И похоже, что Пекин взялся крепко теперь еще и за Анкару, озаботившись последними виляниями Реджепа Эрдогана, который перед саммитом НАТО в Вильнюсе резко качнулся в сторону Запада. При этом Поднебесной здесь снова помогают Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, выделившие недавно многомиллиардные кредиты султану всех правоверных явно не за красивые глазки, а чтобы крепче привязать его к себе и, соответственно, к новому миропорядку, где уже не будет места для доминирования англосаксов.

На прошлой неделе как раз состоялся экстренный визит в Турцию министра иностранных дел КНР Ван И, который был вновь назначен на эту должность 25 июля вместо неожиданно снятого с данного поста Цинь Гана.

И первая же поездка была совершена вовсе неслучайно в Анатолию – именно для жесткого обсуждения дальнейших отношений на предмет того, с кем в итоге мирового разделения глобальных сил окажется Анкара.

В письменном заявлении, сделанном после встречи министра иностранных дел Китая Ван И с Хаканом Фиданом в Анкаре, были даны важные сообщения с точки зрения двусторонних отношений. В заявлении, опубликованном официальным информационным агентством Китая «Синьхуа», говорится:

«Китай готов работать с турецким правительством для углубления сотрудничества в различных областях и повышения стратегической уверенности, чтобы придать новый импульс развитию двусторонних отношений».

При этом Ван И повторил, что они «поддерживают использование местных валют» в торговле между двумя странами, акцентируя на дедолларизации.

Уже во время встречи с Эрдоганом личный представитель Си Цзиньпина недвусмысленно отметил, что Пекин заинтересован в сохранении самостоятельности Турции и готов поддержать республику в возможных конфликтах с Западом.

«Китай готов работать с недавно сформированным турецким правительством для укрепления взаимного стратегического доверия и координации», — сказал Ван.

Он добавил:

«Китай поддерживает Турцию, чтобы она играла важную роль на региональной и международной арене, и выступает против любого вмешательства иностранных держав во внутренние дела Турции».

Помимо прочего, Ван И обозначил интересы КНР и в бывшей советской Средней Азии, где в последнее время усилились позиции Организации тюркских государств (ОТГ), так как именно Пекин является главным кредитором и инвестором для местных республик. Поэтому «тюркская интеграция» должна иметь известные границы, лишиться внешнего британского влияния и не способствовать дестабилизации региона.

И похоже, что Турция и Азербайджан готовы на выгодных условиях встроиться в транспортную и геополитическую концепцию «Один пояс – Один путь», став для Китая воротами в Европу.

Интересным моментом переговоров Пекина и Анкары стала так называемая зерновая сделка. Поддерживая на словах Эрдогана, КНР как бы всем демонстрирует, что именно он является главным арбитром в этом вопросе, а не США, от которого еще и зависит мирное урегулирование военного противоборства с Западом на земле Украины. Этим Поднебесная перехватывает инициативу и саму повестку, показывая свою определяющую роль.

И своеобразным ответом Анкары на послание Си Цзиньпина стало заявления главы турецкого внешнеполитического ведомства Хакана Фидана на встрече с министром иностранных дел Южной Кореи Пак Чжином 29 июля, где прозвучали следующие важные слова:

«Мы проходим через дни, когда видны признаки стойкого преобразования в международной системе. Формируется новый геополитический и геоэкономический баланс. Азия находится в самом центре этого движения. После пяти веков Азия снова становится центром производства, технологий, инноваций и торговли в мире. В то время как Запад теряет свою центральную позицию, мы видим, что центр мировой политики также смещается на восток, к землям наших предков».

Под «землями наших предков» Фидан имел ввиду современную Среднюю Азию, которая уже находится под значительным влиянием Китая и таким образом намёк для всех оказался более чем очевидным.

Похоже, теперь Эрдоган под тяжестью предложений, от которых он не смог отказаться, качнулся теперь в противоположную сторону. И в итоге вместо западных в Турцию могут уже сейчас хлынуть китайские инвестиции, что уже ощущается на примере планов поставок в Анатолию больших партий электромобилей или в деле обсуждения кооперации между ВПК двух стран.

Таким образом, если на словах и формально Анкара еще будет говорить о приверженности НАТО, то турецкий рынок будет неуклонно интегрироваться в общий азиатский, где главную скрипку играет Китай.

В этом смысле у США в качестве последнего форпоста остаётся на Ближнем Востоке только один Израиль, правящие верхи которого, впрочем, тоже начали через Баку вести зондажные переговоры с Пекином.