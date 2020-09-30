30.09.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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Верховная рада по-эстонски отреагировала на выборы в российском Крыму


Верховная рада Украины приняла постановление о непризнании местных выборов, которые состоялись 13-го сентября в Крыму и Севастополе. За документ проголосовали 276 из 320 присутствовавших депутатов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Своим постановлением депутаты также обратились к иностранным парламентам с просьбой не признавать выборы на полуострове.

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«Постановление имеет цель – утвердить заявление Верховной рады Украины, в которой осуждается очередное нарушение международного права Российской Федерацией. А именно факт незаконного проведения голосования на временно оккупированных территориях Автономной республики Крым и города Севастополя.

В частности на выборах губернатора Севастополя и депутатов Государственного совета Республики Крым и Симферопольского городского совета.

Также осуждается нарушение прав человека на временно оккупированной территории Украины – в Автономной республике Крым и городе Севастополе.


Заявление содержит обращение к международным парламентам и организациям с просьбой дать принципиальную оценку таким нарушениям норм международного права», – заявил глава Комитета ВР по внешней политике Александр Мережко.

Депутат парламента Соломия Бобровская раскритиковала Раду за то, что реакция на выборы в Крыму была сформулирована спустя более чем две недели после их проведения:

«Такие вопросы должны были выноситься сразу же 13-го, 14-го сентября или 15-го, когда первая сессионная неделя, в повестке дня первыми. Потому что это неправильно, когда Польша или Евросоюз первыми реагируют на то, что происходит в Крыму», – сказала Бобровская.

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