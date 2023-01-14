Вероятность наступления со стороны Белоруссии очень высока – Казаков

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Белорусский фланг как потенциальная угроза для ВСУ помогает фронту, но велика и вероятность наступления с этого направления.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил советник первого главы ДНР, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы не сказал, что вероятность [наступления с Белоруссии] растёт, она остаётся на том же уровне. Самое главное, что противник наш боится того, что эта вероятность растёт, и это хорошо. Потому что он вынужден не только держать на севере существенные силы, которые не принимают участия в боевых действиях на нашей сегодняшней линии соприкосновения, но и перебрасывать туда дополнительные силы. И здесь даже есть возможность манипулировать поведением военных властей Киева. Скажем, даже просто визит нашего главкома сухопутных войск в Белоруссию уже привёл к тому, что начинается движение резервных частей. То есть, по логике украинских военных, если главком сухопутных войск, который теперь назначен заместителем главкома СВО, приезжает инспектировать… Точнее, так: они не могут не предполагать вероятности того, что заместитель главкома СВО приехал в Белоруссию инспектировать войска накануне наступления. И поэтому они вынуждены привести в движение свои резервы, что уже хорошо, это нам помогает здесь на фронте. То есть возможность нам манипулировать при помощи Белоруссии и наших белорусских союзников», – сказал Казаков.

При этом, по его мнению, вероятность наступления с Белоруссии остаётся высокой.

«Растёт или нет [вероятность наступления с Белоруссии]? Не растёт. Не стало ни больше, ни меньше. Вероятность, на мой взгляд, по-прежнему высока. В числе прочего, потому, что ценность может быть очень высокой такого рода наступления, особенно если речь идёт о наступлении вдоль западной границы Украины», – сказал эксперт.