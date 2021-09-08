Вестник психиатрии: появилась петиция с требованием признать Одессу Коцюбеевым

08.09.2021 09:47 (Мск), Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Что вам сказать, кроме того, что шизофрению нужно лечить? Беда лишь в том, что лечение — дело добровольное.

Итак, срочной телефонограммой, прямиком из чебуречной «Ялта», на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция №22/122820-еп под названием «Признать годом основания Одессы 1415 год».

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Из 25000 голосов, необходимых для рассмотрения петиции, на момент описания данного лабораторного наблюдения, проголосовало 309 шизофреников. До конца голосования осталось 87 дней.

А я ведь недаром советовала вам смотреть не политические ток-шоу, а видео с ютуб-каналов вроде «Медфильм», особенно беседы психиатров с пациентами. Потому что это единственное, что может хоть на йоту приблизить зарубежных коллег к пониманию ситуации на Украине. Вот вам очередное готовое пособие!

«В современной истории считается, что год основания города Одессы — 1794, а первое его упоминание —1795. Но это манипуляция, основанная на интересах Российской империи, а затем поддерживаемая историками СССР», — настаивает автор петиции.

Кстати, помните анекдот про письмо на Балабановскую спичечную фабрику? «Я 10 лет считаю в ваших коробках спички — их то 59, то 60, а иногда 58. Вы там еб-тые все, что ли?».

Так вот, коллеги, автор петиции имеет схожее расстройство шизофренического спектра.

«…На сегодняшний день есть огромное количество научных работ, указывающих на то, что год основания Одессы — это минимум 1415. Ведь именно первое письменное упоминание польского историка Яна Длугоша о порте Kaczubyeiow (Коцюбеев) датируют 1415 годом».

Ну, собственно, о раскопках, которые при поддержке местной власти, то и дело ведут шизофреники (а они же не холмы раскапывают, а самый что ни на есть центр Одессы!), я неоднократно писала — все Коцюбеев ищут. Роют и роют, а мумии янычара в вышиванке все нет и нет. Но в петиции, тем не менее, копалки умозаключают:

«Таким образом разрушается миф о том, что Одесса — русский город, поскольку никакого отношения россияне не имеют к его основанию, а лишь являются частью многовековой, мультинациональной истории, причем как захватчики, но не как основатели! Одесса — не русский город. Одесса, это в первую очередь многонациональный и многокультурный город. А потому, считаю очень важным исправить этот исторический казус, который стал таким выгодным российским пропагандистам в течение последних двух столетий».

Петицию подал некто Александр Коваленко, представляющийся врачам, простите, журналистам местных СМИ военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление».

Да, здесь, в Одессе он вещает прямо из телевизора, выступая экспертом по всем вопросам, даже на предмет устройства секретной службы Пентагона — бред преследования с подробным описанием теории заговора («и тогда главврач Маргулис телевизор запретил»). Ну и его, конечно же, вмиг поддержали коллеги по терапевтической группе и прочие «герои майдана». Подписать петицию призвал «тоже ученый» Сергей Гуцалюк из местного больничного отделения института нацпамяти — как сейчас помню, что на открытии памятника Екатерине II, основательнице Одессы, он со всей своей научной базой громче всех кричал «Катька сука!».

Об отданных за петицию голосах отчитались и другие пациенты: АТОшники, побирающиеся в соцсетях на протезы, активисты, у которых в качестве места проживания указана Одесса, а в качестве места рождения «якысь сэла», отморозки из «Нацкоруса».

И я не удивлюсь, если полагающиеся 25000 голосов они наберут. Это ж наш человек семь раз отмеривает, а у шизиков все просто — надел кастрюлю и побежал!

И, да, ребята, я не шучу — речь идет о реальной петиции, за которую сейчас идет реальное голосование на президентском сайте. Еще бы в элитной палате и на обращение из бушуйки не откликнулись! Я даже не сомневаюсь, что VIP-пациент петицию всенепременно рассмотрит, ибо, как мы помним из классики, «у больных большая взаимовыручка».