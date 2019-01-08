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08.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Общество, Религия, Украина
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Винницкий священник, которого принуждают переходить в “Церковь Порошенко” пошел ва-банк

Настоятель храма Александра Невского отец Виктор Парандюк, который расположен на территории училища Департамента полиции охраны МВД в Виннице, снял купол с церкви после того, как руководство учебного заведения сообщило о расторжении договора аренды с церковной общиной, принуждая ее переходить в “Церковь Порошенко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил пресс-секретарь Винницкой епархиик анонической УПЦ протоиерей Владимир Пучков.

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“Община, которая при этом храме была зарегистрирована, имела в нем определенную собственность – вся утварь церковная, а также купол. Он устанавливался на средства общины. Поэтому, когда руководство училища поставило общину перед фактом, что она должна покинуть помещение, они, конечно, забрали с собой свою собственность, включая купол. Купол сняли, положили его на землю. Община просто забрала свое имущество, так как ее поставили перед фактом, что она должна покинуть помещение”, – отметил протоиерей.

По его словам, расторжение договора аренды с церковной общиной состоялось в связи с тем, что она принадлежит к УПЦ, на которую оказывается сейчас определенное давление.

При этом он добавил, что этот храм находился в школе полиции и действовал там по договору с 2005 года. Сейчас община ищет новое помещение для храма.

В то же время, в пресс-службе порошенковской “ПЦУ” факт снятия купола подтвердили. “Он (настоятель храма Виктор Парандюк – ред.) считает, что надо купол снимать, когда ему лично за его политические взгляды указали на дверь, он из-за того церковь разбирает”, – отметил руководитель пресс-службы Винницкой епархии “Православной церкви Украины” Владислав Демченко.

Впрочем, такие действия полицию не заинтересовали. “Это не наша компетенция, мы не вмешиваемся в церковные дела. Сообщений по этому поводу не было”, – отметили в секторе связей с общественностью ГУ НП в Винницкой области.

Также по сообщению сайта УПЦ, в Винницкой области оказывается давление на настоятеля храма в селе Сокиринцы протоиерея Виталия Дахновсконр с предложением присоединиться к новосозданной “Православной церкви Украины”, однако священник отказался.

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