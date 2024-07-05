Власти Севастополя обещают закрыть бронеплёнкой все окна образовательных учреждений до 1 сентября

Любовь Смирнова.  
05.07.2024 19:55
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 95
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Нацизм, Образование, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Терроризм, Украина


Дополнительные меры безопасности для населения обойдутся Севастополю в 700 миллионов рублей. Деньги придется искать в городском бюджете с расчетом на компенсацию затрат ближе к концу года.

Об этом сообщил с программе портала «ForPost» председатель комиссии Заксобрания Севастополя по бюджету Вячеслав Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дополнительные меры безопасности для населения обойдутся Севастополю в 700 миллионов рублей. Деньги придется искать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«По правильному, должна быть корректировка бюджета, хотя начинать эти работы можно прямо сейчас за счёт резервного фонда губернатора, но там таких денег нет. Тем не менее, у нас есть возможность перераспределить средства с других направлений – в расчёте на то, что до конца года мы получим ту или иную возможность компенсации. Есть предварительная договорённость на федеральном уровне на этот счёт, и я практически уверен, что губернатор сможет решить вопрос привлечения дополнительных средств в бюджет города извне, чтобы не пострадали другие направления», – пояснил Аксёнов.

Помимо заказа 600 железобетонных укрытий и магнитных размыкателей на двери подъездов с электронным замком, деньги пойдут на покупку бронепленки на окна для защиты от разлета осколков в социальных и образовательных учреждениях.

«На чрезвычайной сессии губернатор докладывал о всех мерах, а депутаты задавали вопросы по теме, и не было полной ясности. В конце сформулировали ряд предложений, и наиболее значимое – это по оклейке окон учреждений социальной сферы противоударной плёнкой», – уточнил Аксёнов.

Ио вице-губернатора Евгений Горлов добавил, что оклейку окон образовательных учреждений сделают до 1 сентября.

«Это не только детские сады и школы – это больницы и поликлиники, где постоянно находятся жители нашего города. В первую очередь, акцент у нас сегодня на детские сады. Сейчас прорабатываем совместно с представителями учреждений первоочередные объекты, в ближайшее время также приступим к оклейке стёкол детских учреждений, к 1 сентября – школ», – уточнил Горлов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть