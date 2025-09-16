«Вместо русских гробим своих вместе с военным бюджетом» – украинский политолог
Украинское командование набивает окопы неподготовленными людьми без средств поражения, а потом бюджет не справляется с выплатами «гробовых».
Об этом говорили украинский политолог Руслан Бортник и его коллега, киевский предприниматель Павел Себастьянович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это всё легко считается. Количество людей известно, количество техники известно. Значит, должно быть какое-то количество средств поражения, мы их должны произвести огромное количество. И под это нанимать персонал.
У нас же главная задача – это персонал, пытаются набить армию людьми, хотя там нечем воевать. И люди, которым нечем воевать, пихаются в окопы, и что дальше?
Мы просто несём потери и теряем территории, вместо того, чтобы сконцентрироваться на производстве средств поражения», – сокрушался Себастьянович.
Бортник поддержал собеседника.
«Мы получаем ситуацию, при которой мы вынуждены тратить ещё больше денег, потому что погибшие, раненые – это всё нагрузка на бюджет. Мы и так видим, что выплату в 15 млн.гривен теперь растянули на 8 лет, раньше было 4 года.
Бюджет не справляется, потому что неподготовленные, слабо подготовленные люди погибли, теперь государство вынуждено выполнять свои обязательства. И этот социальный ком внутри военного бюджета продолжает расти.
И действительно, вместо того, чтобы нанести урон противнику, лишить его ресурса для ведения войны, мы сами получаем урон, который лишает нас ресурсов обороны», – негодовал Бортник.
