Украинское командование набивает окопы неподготовленными людьми без средств поражения, а потом бюджет не справляется с выплатами «гробовых».

Об этом говорили украинский политолог Руслан Бортник и его коллега, киевский предприниматель Павел Себастьянович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это всё легко считается. Количество людей известно, количество техники известно. Значит, должно быть какое-то количество средств поражения, мы их должны произвести огромное количество. И под это нанимать персонал.

У нас же главная задача – это персонал, пытаются набить армию людьми, хотя там нечем воевать. И люди, которым нечем воевать, пихаются в окопы, и что дальше?

Мы просто несём потери и теряем территории, вместо того, чтобы сконцентрироваться на производстве средств поражения», – сокрушался Себастьянович.