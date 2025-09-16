«Вместо русских гробим своих вместе с военным бюджетом» – украинский политолог

Вадим Москаленко.  
16.09.2025 14:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 610
 
Дзен, Мобилизация, Украина


Украинское командование набивает окопы неподготовленными людьми без средств поражения, а потом бюджет не справляется с выплатами «гробовых».

Об этом говорили украинский политолог Руслан Бортник и его коллега, киевский предприниматель Павел Себастьянович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское командование набивает окопы неподготовленными людьми без средств поражения, а потом бюджет не справляется...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это всё легко считается. Количество людей известно, количество техники известно. Значит, должно быть какое-то количество средств поражения, мы их должны произвести огромное количество. И под это нанимать персонал.

У нас же главная задача – это персонал, пытаются набить армию людьми, хотя там нечем воевать. И люди, которым нечем воевать, пихаются в окопы, и что дальше?

Мы просто несём потери и теряем территории, вместо того, чтобы сконцентрироваться на производстве средств поражения», – сокрушался Себастьянович.

Бортник поддержал собеседника.

«Мы получаем ситуацию, при которой мы вынуждены тратить ещё больше денег, потому что погибшие, раненые – это всё нагрузка на бюджет. Мы и так видим, что выплату в 15 млн.гривен теперь растянули на 8 лет, раньше было 4 года.

Бюджет не справляется, потому что неподготовленные, слабо подготовленные люди погибли, теперь государство вынуждено выполнять свои обязательства. И этот социальный ком внутри военного бюджета продолжает расти.

И действительно, вместо того, чтобы нанести урон противнику, лишить его ресурса для ведения войны, мы сами получаем урон, который лишает нас ресурсов обороны», – негодовал Бортник.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить