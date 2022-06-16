Во Львове требуют сжечь советские захоронения

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Новости Украины

На Западной Украине есть еще множество захоронений советских бойцов и жертв бандеровцев, которые нужно раз и навсегда ликвидировать.

Об этом говорили участники эфира на львовском телеканале NTA, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Политикой Советского Союза была маркировка территорий, и в первую очередь хоронить тех, кто боролся против украинских повстанцев. На территориях Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской областей писали, что они погибли от рук украинских буржуазных националистов. Мы сейчас должны сделать всё для того, чтобы это маркирование территорий, которое сделал советский оккупационный режим – очистить украинскую землю от этих маркировок», – заявил депутат Львовского облсовета, историк Святослав Шеремета.

В свою очередь артиллерист ВСУ Игорь Флёрко предложил радикальный вариант «утилизации» останков.

«Хотел бы сказать, что ещё с 14-го года людей с радикальными взглядами называли националистами, называли провокаторами, начиная с майдана, старались оградиться от тех людей и клеймить их чём-то негативным. Сейчас мы видим на энный год войны, что именно эти люди являются движущей силой украинского государства, украинской нации. Поэтому хотел бы сказать такую радикальную мысль – все эти захоронения палачей украинского народа должны быть ликвидированы. Не только уничтожены на нашей земле. Мы переживаем за какой-то человеческий облик, мы переживаем, чтобы быть в глазах всего мира быть какими-то толерантными, мы стараемся очень осторожно действовать. Перезахоронить на какие-то другие кладбища? Для чего? Нам нужно просто их ликвидировать, сжечь, развеять над Днепром. Хотели эту землю, теперь у них она будет», – сказал Флёрко.