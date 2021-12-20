Во Львовский горсовет ворвался наркоман с пистолетом

20.12.2021  14:11 (Мск), Киев,
Тарас Стрельцов.  
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Дзен, Криминал, Местная власть, Происшествия, Украина
Новости Украины

Во Львове задержали мужчину, который ворвался в здание местного горсовета с оружием и наркотиками.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции охраны во Львовской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Во Львове задержали мужчину, который ворвался в здание местного горсовета с оружием и наркотиками....

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В ведомстве сообщили, что вечером 17 декабря полиция получила сигнал «Тревога» из помещения Львовского городского совета. На место происшествия выехал целый батальон.

«На площадь Рынок 1 срочно выехал наряд реагирования батальона № 1 полка полиции охраны. Мужчина зашел в здание горсовета с пистолетом и размахивал им», – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали 26-летнего мужчину, который в здании горсовета размахивал стартовым пистолетом. Во время обыска у него также нашли наркотики.

Обстоятельства инцидента, как и мотивы преступника, не уточняются.

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