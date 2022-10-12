Водители жалуются на бардак с переправой и сухопутным коридором в Крым

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Минтранс Крыма ввел временный запрет на провоз по паромной переправе «Порт «Керчь – Порт «Кавказ» металлических изделий, кориандра в мешках и томатной пасты в бочках. Эти грузы в Крым и обратно нужно перевозить по альтернативному сухопутному маршруту: Херсонская область – Запорожская область-Донецкая Народная Республика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Протестировавший на себе маршрут через Мелитополь и Мариуполь глава ассоциации грузоперевозчиков, экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин написал в своем телеграм-канале, что ожидание на выезд из ДНР в сторону Таганрога составляет 7-9 часов. Очередь из грузовиков растянулась на 5 км.

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«Работа пункта пропуска Таганрог-Новоазовск негативно совсем. Все работают очень медленно. Сотрудников погрануправления особо ничего не волнует, ни накопление, ни люди. Работают как сонные мухи», – отметил Цуркин и добавил, что на выезд из Таганрога в сторону ДНР порядка 2 км ожидание порядка 3-5 часов.

Тем временем, Северо-Кавказская железная дорога и РЖД-Логистика организовали перегрузку грузов из грузовых автомобилей на железнодорожные вагоны, с доставкой грузов в Республику Крым и в обратном направлении. Стоимость этой услуги пока не понятна.

Количество грузовых автомобилей на площадках отстоя приблизилось к 1,5 тысячам с каждой стороны Керченского пролива. На линии работает только паром «Керченский 2».

«Есть люди, которые приехали в день подрыва моста в 8.00 в порт и продолжают ожидать, – сообщают водители фур. – Фура с яйцами из Екатеринбурга стоит с 08/10, не сдвинулась, тоже скоро куры в ней забегают там, запищат».

Больше всего водители жалуются на полное отсутствие коммуникаций между службами и отсутствие обещанных паромов большой вместимости. Паром «Мария» остается в Керченском рыбном порту, он не исправен. В Керчи объявили сбор помощи водителям.