Водная блокада Крыма: Москва выделяет деньги, а местные чиновники опоздали на 6 лет

12.10.2020, Симферополь, Максим Карпенко, фото - Александр Кирьяков

В районе села Вилино в Бахчисарайском районе Крыма стартовало бурение новых скважин, которые призваны исправить катастрофическую ситуацию с водоснабжением Симферополя в условиях засухи и украинской блокады.

Об этом сегодня на заседании Оперативного штаба заявил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации чиновников, новые скважины дополнительно будут давать до 40 тысяч кубометров воды в сутки.

Глава республики Сергей Аксенов сказал, что подземные источники дают необходимый запас воды на 5-10 лет, но возможны негативные последствия.

«Использование в таких объемах подземных вод чревато последствиями. Никто не знает, чем все это может закончиться. Поэтому, на наш взгляд, все вопросы в принципе отработаны, выход сегодня – это опреснение стабильное… Все разговоры о том, что воды полно под землей, все заканчивается рано или поздно. Если эта вода когда-нибудь будет вытеснена, будем иметь такие последствия, что останемся без сельского хозяйства и вообще без ничего», – сказал Аксенов.

Крымская власть слишком поздно спохватилась и задумалась над строительством опреснителей – делать это нужно было сразу же после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала, комментирует в своем блоге общественник Александр Талипов:

«Скажите, почему за 6.5 лет не была построена ни одна опреснительная установка в Крыму? Почему до этого все просто смеялись над такими предложениями, в том числе действующий министр ЖКХ? …А между тем ещё в 2013 году в году появилась первая на Украине опреснительная установка в Новом Свете, которая успешно работает и в настоящее время. Даже тогда, когда действовал Северо-Крымский канал, проблему с водой испытывали десятки населенных пунктов, и уже тогда задумывались над решением водной проблемы», – напоминает Талипов.

По его словам, Москва выделяет необходимые средства на решение проблемы водоснабжения, однако местные чиновники не справляются.

«Когда журналисты спрашивают, что в Крыму за эти годы делалось для минимизации водной проблемы, я честно отвечаю, ничего! К потерянным сотням миллиардам рублей на ремонт и прокладку сетей водоснабжения, я бы ещё и прибавил преступные проекты за деньги ФЦП.

Вдумайтесь, в режим жесточайшей экономии воды в Крыму реализуют проекты реконструкции глубоководных выбросов сточных вод и тратят на них сотни миллионов рублей. Вот в Приморском сейчас строят глубоководный выброс очищенных канализационных стоков, такой выброс есть по всем городам Крыма, но что мешает строить искусственные водоемы и наполнять их очищенными стоками, вместо бездумного выброса в море? Что мешает пускать такую воду на сельское хозяйство или проводить более глубокую очистку?» – недоумевает Талипов.