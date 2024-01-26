Военкор с оружием должен быть в каждом подразделении русской армии – Родионов

В российской армии нужно вернуть официальную должность военных корреспондентов, которые с оружием в руках будут передвигаться с подразделением, вести хронику боев и формировать образ современного русского солдата на фронте.

Такое мнение ForPost высказал военнослужащий информационно-политического отдела добровольческого корпуса «Енисей», военкор Андрей Родионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне изначально хотелось показывать образ русских солдат. Я считаю, что это очень важно. К сожалению, всё, что мы видим, эти обезличенные герои в масках, и много чего другого, чего быть не должно. Посмотрите у противника: у них масок минимум. Они показывают, что они герои, сражаются за свою правду. А мы сражаемся за свою объективную правду, но почему-то должны это всё скрывать. Я понимаю, почему это происходит. Чтобы не звонили родственникам бойцов, всячески не использовали эту информацию через интернет, это тоже нужно. Но, с другой стороны, есть многие бойцы, которые не боятся и хотят показать свои лица. Ну, тем не менее, им не разрешает командование», – подчеркнул он.

По его словам, в Министерстве обороны, если ситуация и меняется, то очень медленно. По большей части пропаганда и контрпропаганда отсутствуют, как и институт военных корреспондентов при воинских соединениях.

«В то же время нужно влиять на противника. В какой-то степени показывать ему, где с нашей стороны правда, а с другой стороны – противостоять вражеской пропаганде, которая идёт на нашу сторону. Разумеется, тут всякие средства хороши. У нас же Министерство обороны, как мы видим, к этому не готово, всячески этого боится, это очень плохо. Если в Советской армии официально были военкоры, которые с оружием в руках служили в подразделениях, вместе с ними продвигались, рядом с бойцами жили, но их основной задачей было всё это показывать и снимать. И привет маме с фронта – это всё нужно», – считает Родионов.

Он уверен, что страх показать правду войны себя не оправдывает. Если обыватели не готовы это видеть, они могут переключить канал. Но на государственном уровне такого понимания нет, и все ограничивается отдельной инициативой бойцов по договорённости с адекватными командирами, которые понимают, что благодаря этой информационной работе подтягивается и гуманитарная помощь, и идёт обратная связь, потому как люди видят, что подразделение воюет и появляется желание ему помочь.

«К сожалению, всё, что у нас в России есть, если говорить именно о военкорах, то официальные военные журналисты не доезжают до тех мест, где опасно и где нужно быть. Коц, Стешин могут себе это позволить, но большинство доезжает до безопасных позиций, где и снимают свои материалы. Таких военкоров, которые были бы военнослужащими при подразделениях – этого нет в армии», – указал Родионов.

Он рассказал, что помимо других – выполнял задачи по информационно-идеологическому противоборству. Потому как нет таких должностных обязанностей в подразделениях.

«Добровольческий штурмовой корпус – это добровольцы, это не Министерство обороны, это типа ЧВК. И это всё благодаря инициативе и пониманию командиров. А если этого понимания нет, то, соответственно, нет «зелёного света», нет возможности работать. Кстати, даже в добровольческом корпусе командиры по-разному реагируют на эту работу – где-то дают возможность работать, где-то нет. К сожалению, это реальность. И я считаю, что в русской армии нужно вернуть официально должность военкор. То есть, человек, который будет служить в подразделении с оружием в руках. На самом деле эта пропагандистская работа очень важна. Понятное дело, что в моём случае сдаваться в плен гораздо хуже, чем обычно военнослужащему. Поэтому оружие, конечно, должно быть, чтобы как-то защитить себя», – сказал Родионов.

«Журналистика, которая сейчас есть в России, это чистая журналистика. Даже военкоры в своей массе журналисты. А я говорю о настоящих военкорах, которые были в Советской армии. Это очень важный момент. Мы, к сожалению, не учимся у наших противников. Все знают, как в фашистской Германии это всё было очень развито. У них военкоры в каждом подразделении были, они могли поймать кадр, и всё это в итоге мы сейчас можем в интернете «загуглить», увидеть сколько угодно немецкой пропаганды до сих пор на видео, и это всё на высоком уровне. И всё это во многом способствовало тому, что они так долго продержались. Потому что, когда уже чуть ли не в Берлине шли бои, они уверяли, что успешно контратакуют», – заключил военкор.