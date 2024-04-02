«Воевать должны все» – в Киеве заявили, что молитв и донатов уже недостаточно

Вадим Москаленко.  
02.04.2024 23:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Большая прослойка населения Украины хочет военной победы над Россией, но боится отправляться на фронт.  

Об этом в эфире интернет-канала «Разные люди» заявил политический аналитик Александр Новохатский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Большая прослойка населения Украины хочет военной победы над Россией, но боится отправляться на фронт....

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«В Эмиратах определение гражданина означает, что это человек, который даже ценой своей жизни гарантирует существование государственного образования. Определение в Конституции Украины, кто такой гражданин – а чёрт его знает.

Кто должен защищать Украину? Все. Так почему все не защищают? Почему у нас существует определённая уставшая прослойка, которая абсолютно осознанно считает, что эту работу должны сделать добровольцы, пленники, которых ТЦК нагребает, какие-то там офицеры запаса, менты, американское НАТО, французский Иностранный легион, Макрон лично. Кто угодно, только не они», – негодовал аналитик.

«А они в лучшем случае будут ставить свечки, донатить, верить в ВСУ, молиться на портреты каких-то надутых пузырей в генеральской форме. И мечтать, что они силой своей молитвы будут отбивать ракеты, которые будут падать на город.

Эта прослойка, этих верящих в чудо, на сегодняшний день является элементом, который мешает, грузом», – добавил он, не уточнив, собирается ли сам отправиться в окопы.

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