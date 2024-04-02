«Воевать должны все» – в Киеве заявили, что молитв и донатов уже недостаточно

Большая прослойка населения Украины хочет военной победы над Россией, но боится отправляться на фронт.

Об этом в эфире интернет-канала «Разные люди» заявил политический аналитик Александр Новохатский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Эмиратах определение гражданина означает, что это человек, который даже ценой своей жизни гарантирует существование государственного образования. Определение в Конституции Украины, кто такой гражданин – а чёрт его знает.

Кто должен защищать Украину? Все. Так почему все не защищают? Почему у нас существует определённая уставшая прослойка, которая абсолютно осознанно считает, что эту работу должны сделать добровольцы, пленники, которых ТЦК нагребает, какие-то там офицеры запаса, менты, американское НАТО, французский Иностранный легион, Макрон лично. Кто угодно, только не они», – негодовал аналитик.