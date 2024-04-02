«Воевать должны все» – в Киеве заявили, что молитв и донатов уже недостаточно
Большая прослойка населения Украины хочет военной победы над Россией, но боится отправляться на фронт.
Об этом в эфире интернет-канала «Разные люди» заявил политический аналитик Александр Новохатский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Эмиратах определение гражданина означает, что это человек, который даже ценой своей жизни гарантирует существование государственного образования. Определение в Конституции Украины, кто такой гражданин – а чёрт его знает.
Кто должен защищать Украину? Все. Так почему все не защищают? Почему у нас существует определённая уставшая прослойка, которая абсолютно осознанно считает, что эту работу должны сделать добровольцы, пленники, которых ТЦК нагребает, какие-то там офицеры запаса, менты, американское НАТО, французский Иностранный легион, Макрон лично. Кто угодно, только не они», – негодовал аналитик.
«А они в лучшем случае будут ставить свечки, донатить, верить в ВСУ, молиться на портреты каких-то надутых пузырей в генеральской форме. И мечтать, что они силой своей молитвы будут отбивать ракеты, которые будут падать на город.
Эта прослойка, этих верящих в чудо, на сегодняшний день является элементом, который мешает, грузом», – добавил он, не уточнив, собирается ли сам отправиться в окопы.
Спасибо!
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