Воевать нечем. Пора идти на перемирие – экс-советник Кучмы

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Для Украины настало время идти на перемирие с Российской Федерацией.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Соскина, помощи Киеву больше оказывать в таких масштабах, как раньше, не будут.

«Здесь не может гореть, уже все, нет дров, горючего нет в Украине. Оружия нет, денег нет, страна финансово и экономически разрушена, полный дефолт, 60% народно-хозяйственного комплекса страны уничтожено, воевать нечем», – сказал эксперт.

«Есть только один выход, если США не дают денег и не поддерживают, поляки не поддерживают, ввели эмбарго. Венгры – эмбарго. Словакия не дала сейчас пакет военной помощи. Представляешь, Словакия не дала. Румыния еле-еле что-то в теле, Болгария немножко. Все. Значит, что надо делать? Надо идти на перемирие. Прежде всего, надо отменить военное положение, надо вернуться к Конституции», – заявил Соскин.