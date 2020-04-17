Воеводинский сепаратист призывает к арестам православных сербов

17.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Известный ненавистник православия, лидер Лиги социал-демократов Воеводины и соучредитель сепаратистского «Воеводинского фронта» Ненад Чанак пожаловался на то, что вопреки ограничениям властей верующие собираются в храмах.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на согласие патриарха Иринея и президента Вучича, и заявление о том, что церковь уважает рекомендации правительства, верующие собрались в церкви Святого Георгия в Белграде на литургию, – написал Чанак в своем твиттере. – ОК. Намерена ли полиция разогнать запрещенное собрание? Арестовать организаторов? Почему нет?».

После последовавшего вслед за этим бурного обсуждения (у сербов приверженность традициям и православию как части национальной идентичности развита довольно сильно), где многие осудили либерала и воеводинского сепаратиста за очередной православнофобский выпад, тот привел в качестве исторической аналогии эпидемию «испанки», которая, несмотря на то, что «все молились о спасении» унесла жизни 50 миллионов человек. А затем обрушился на священников, заявив, что у них не получится умыть руки, как в свое время Пилату, если в результате их упрямства будут гибнуть люди.

«Руки моют до того! – не унимался Ненад Чанак, пытаясь блистать остроумием. – Ряса не защищает от коронавируса, не должна она защищать и от закона… Не знаю почему, но у меня в голове постоянно вертится изречение философа начала 90-х: «Если ты стоишь в церкви, то не станешь верующим, равно как и стоя в гараже, ты не станешь «мерседесом».

Выдавая в свет набор этих едких благоглупостей, воеводинский социал-демократ, безусловно, не мог не знать о том, что еще до окончательных договоренностей с патриархом Иринеем президент Александр Вучич сказал, что «вне зависимости от исхода переговоров, ему и в голову не может прийти арестовывать епископов и священников».

На заре нулевых, когда кровавый парад суверенитетов в Югославии шел к своему логическому завершению, Ненад Чанак открыто заявлял, что «без независимой Воеводины, не будет мира на Балканах». Право автономного края на отделение от Сербии он обосновывал «спецификой ее пространства, историческими и экономическими причинами».

Будучи этническим сербом, Чанак убежден, что Сербия «предельно клерикализирована и фашизирована». При этом он традиционно выступает против Сербской православной церкви, за права любых меньшинств в ущерб сербскому большинству, считает США – оплотом свободы и демократии, а во всех бедах винит Путина и Россию.

Церковным службам и молитвам Ненад Чанак предпочитает рестораны, бары и женщин соответствующего поведения, не боясь ничем не заразиться.