Война с Россией на Украине обходится США во сто раз дешевле, чем борьба с талибами – беглый нацпредатель

Война с Россией на Украине обходится США якобы во сто раз дешевле, чем их кампания в Афганистане. При этом, выгоды от этого Штаты получают больше.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил бывший советник президента России, беглый либерал Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вся военная помощь, которая предоставлена Соединенными Штатами Украине и доставлена на Украину, составила 18,8 миллиарда долларов, то есть, чуть больше одного миллиарда долларов в месяц. И в результате этой помощи, которая меньше, например, тех расходов, которые несли США в Афганистане, – там они потратили около двух триллионов, ста миллиардов долларов на ведение этой войны, то есть, соотношение стократное. Но там Соединенные Штаты не добились никакого результата и были вынуждены эвакуировать свои войска, понеся и потери, и приобретя очень серьезный политический и моральный ущерб. А в этом случае, которую Украина вынуждена вести против агрессора, за сумму, которая является даже меньшей, чем одна сотая от тех расходов, которые США понесли в Афганистане, украинские вооруженные силы противостоят объективно армии, второй по мощи и военной силе современного мира в течение полутора лет, оказались способны даже отвоевывать те или иные части собственной территории, нанося время от времени очень болезненные удары, в том числе не только на территории Украины, но и на территории России», – рассуждал Илларионов.

Отметим, что если разделить два триллиона долларов потраченных США на Афганистан – на 20 лет присутствия там американцев, то получится 100 млрд в год. Сумма потраченная на Украину в 18,8 миллиарда долларов, названная Илларионовым, – это лишь часть расходов. Кроме того, Украине помогает весь Запад, а не только США. СМИ и западные политики оперируют общей суммой в более, чем 200 млрд, полученных Киевом.