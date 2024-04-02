Волкер: Белгород обстреливает «российская оппозиция» при некоторой помощи Украины

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Белгород обстреливают не ВСУ, а «российская оппозиция». Украина всего лишь немного помогает.

Об этом в интервью антироссийскому телеканалу-иноагенту «Дождь» заявил бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле – это делают не украинцы, а россияне, но при помощи украинцев, наверное. В принципе, я считаю, что наносить удары по гражданским объектам не имеет смысла. И мы не видим, чтобы украинские беспилотники или снаряды падали на жилые дома, на детские сады и так далее. То, что происходит в Белгороде вызывает некоторую обеспокоенность, потому, что мы приближаемся к этой опасной черте», – высказался Волкер.

Он назвал слова госсекретаря Энтони Блинкена о том, что США не поддерживают удары Украины внутри России, «большой ошибкой» и надеется, что ВСУ продолжат обстреливать «не американским оружием» российские НПЗ, которые являются «законной военной целью».