«Вот станем нейтральными – и начнём гарантировать Европе безопасность» – на Украине выдумывают смыслы существования

Анатолий Лапин.  
02.12.2025 16:15
  (Мск) , Киев
Гарантии безопасности нужно давать не Украине – наоборот, нейтральная и внеблоковая Украина станет лучшей гарантией безопасности в Европе.

Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил политический эксперт Александр Дмитриенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас в информационном пространстве все говорят о том, что нужно получить Украине гарантии. Какие-то гарантии и от кого-то…

У меня другое предложение – посмотреть на это под другим углом зрения. На самом деле может быть совсем наоборот – нейтральная Украина с проактивной внешней политикой может и должна стать гарантом общеевропейской безопасности.

Нейтральная Украина с активной дипломатией и внешней политикой и будет тем ключевым элементом новой архитектуры общеевропейской безопасности», – рассуждал он.

«Я бы так поставил вопрос – и в этой плоскости попробовал подискутировать и внутри Украины, и с нашими партнерами, особенно в Европе», – заключил Дмитриенко.

