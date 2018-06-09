09.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Воюющая Украина не рада урегулированию приднестровского конфликта

Украинский еженедельник «Зеркало недели» сокрушается, что приднестровкий конфликт, по оценкам ОБСЕ близок к урегулированию.

«На фоне очередного обострения в Донбассе и тупика, в котором оказался “минский процесс”, приднестровское урегулирование внешне выглядит как “история успеха”. Во всяком случае представители ОБСЕ весьма оптимистично оценили итоги очередного раунда Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию, который состоялся в Риме 29–30 мая», – пишет сегодня «Зеркало недели»

Как позитивные шаги отмечаются открытие движения по мосту через Днестр, апостилирование дипломов об образовании, выдаваемых в Приднестровье, восстановление стационарной телефонной связи между республиками, доступ молдавских фермеров к сельхозугодьям в ПМР.

Украинское издание приписывает успехи деятельности молдавского олигарха Влада Плахотнюка и называет их «удачным сочетанием звезд». При этом «Зеркало недели» опасается, что если к власти придут социалисты нынешнего президента Молдовы Игоря Додона, то урегулирование приднестровского конфликта пойдет интенсивнее.

«Перспектива победы в Молдове откровенно пророссийских социалистов вызывает больше опасений. Не исключено, что президент Молдовы Игорь Додон в случае победы соратников по партии может предложить более радикальный вариант превращения Молдовы в федерацию, с чрезвычайно широкими правами для Приднестровья», – пишет издание.

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«Зеркало недели» сокрушается, что вне повестки оказался вывод российских войск и вооружений из Приднестровья

«Без этого вряд ли можно всерьез говорить о каком-либо урегулировании. И как оценить позицию ОБСЕ, которая никак не реагирует на участившиеся учения на территории Приднестровья (в том числе и в зоне безопасности) с участием приднестровских военных и российского контингента?», – негодует еженедельник.

«Зеркало недели» считает, что Украине нужно учитывать приднестровский опыт.

«Республика Молдова является сегодня своеобразным полигоном, на котором обкатываются модели и схемы, которые могут впоследствии быть перенесены и на украинскую почву. В Украине конфликт еще не вступил в стадию “заморозки”. Но это не значит, что его не будут пытаться “заморозить” и “приднестровизировать”, чтобы повести по накатанной колее. Но главный урок приднестровского урегулирования прост: не стоит признавать сепаратистов стороной переговоров», – резюмирует украинское издание.