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Киевскому руководству необходимо ещё больше ужесточить запрет на диалог с РФ о мирном урегулировании конфликта. Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Дмитрий Раимов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Чтобы уж точно приход Трампа не изменил ничего, нужно дальше врезаться в контекст войны, чуть ли не на законодательном уровне принять запрет на общение с какими-либо россиянами. Рада должна обязать ни в коем случае не вступать с действующим президентом России в переговоры. То есть усилить это всё. Чтобы, когда пришёл Трамп, пришёл его новый посол или госсекретарь, а тут ему говорили: «А мы ничего сделать не можем, у нас закон, общество приняло». Максимально укоренить себя в этом контексте для дальнейших переговоров с новой администрацией президента», – сказал Раимов.

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«Потому что если нас [действующую украинскую власть] убрать, у вас будет новый Афганистан. И вы, как президент, будете принимать участие в последней декаде этого нового Афганистана. Действующая власть должна действовать противоположно, а не пытаться подыграть Трампу. Чтобы не дать возможность новой администрации резко что-то поменять. Мы точно понимаем, что с приходом Трампа финансирования будет меньше. Нравится он нам или нет, будем мы пытаться с ним дружить или нет, то уже чётко определённая его стратегия. Соответственно, подыгрывать и пытаться с ним подружиться – провальная стратегия», – добавил политолог.